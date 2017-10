Dominika Gwit dementuje plotki o swoim rzekomym ślubie. Zapewnia, że ta wyjątkowa chwila wciąż jest jeszcze przed nią, a gdy nastąpi z pewnością pochwali się tym w mediach społecznościowych. Nie ukrywa też dumy z narzeczonego, który w tym roku zdobył Koronę Maratonów Polskich.

Dominika Gwit z narzeczonym Wojciechem Dunaszewskim /Andras Szilagyi /MWMedia

Dominika Gwit przyjęła oświadczyny Wojciecha Dunaszewskiego latem tego roku. Niedawno w mediach internetowych pojawiły się informacje, że para jest już po ślubie. Aktorka stanowczo zaprzecza jednak tym plotkom, zapewniając że wciąż przygotowuje się do tej wyjątkowej chwili. - Gdy to się wydarzy, to damy znać na moim Instagramie i Facebooku. Na pewno pochwalę się swoim wielkim szczęściem - mówi Dominika Gwit agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dominika Gwit: Ślub? Na pewno się pochwalę Newseria Lifestyle

Aktorka wielokrotnie przyznawała w mediach, że jest szczęśliwie zakochana. Na Instagramie pokazała natomiast zdjęcie pierścionka zaręczynowego. Na pytania o ślub nie chce jednak odpowiadać, twierdząc, że ma to być wyłącznie jej chwila. - Na razie cicho sza, dlatego może wszyscy myślą, że to już, bo ja nic nie chcę mówić i nie powiem - tłumaczy gwiazda.

Dominika Gwit nie skąpi swoim internetowym fanom wspólnych zdjęć z ukochanym mężczyzną. Ostatnio opublikowała kilka fotografii z krakowskiego Półmaratonu Królewskiego, w którym uczestniczył Wojciech Dunaszewski. Gwiazda jest wierną kibicką swojego narzeczonego i nie ukrywa dumy z jego osiągnięć sportowych. - Mój Wojtek zdobył koronę maratonów w tym roku, jestem z niego bardzo, dostał ode mnie wieszak na medale - Wojtek, król maratonu - zdradza Gwit.