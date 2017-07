Dokument "Diana": Nieznane fakty z życia księżnej Walii

30 lipca kanał National Geographic wyemituje dokumentalny film biograficzny "Diana" zawierający archiwalne materiały filmowe i zdjęcia oraz nieznane szerzej nagrania z życia księżnej Walii. Przypomnijmy, że 31 sierpnia przypada 20. rocznica śmierci Diany.

Większość z wykorzystanych w dokumencie 'Diana" materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana /National Geographic /materiały programowe

W 1991 roku księżna Diana udzieliła w tajemnicy kilku wywiadów nagranych w londyńskim pałacu Kensington, które zostały opublikowane za jej zgodą przez przyjaciela, dziennikarza Andrew Mortona. Morton pracował wtedy nad biografią Diany, z której dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wyglądało jej życie. Opinia publiczna była całkowicie nieświadoma, że małżeństwo księżnej Walii z następcą brytyjskiego tronu księciem Karolem przechodziło kryzys.



Dokument "Diana" ukazuje przemyślenia i uczucia księżnej, prezentując jedną z wersji tej bardzo skomplikowanej historii, pokazaną z jej punktu widzenia. Na wykorzystanych w produkcji nagraniach utrwalono tylko głos księżnej, która sama komentuje wydarzenia ze swojego życia. Większość z wykorzystanych materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana.



"W swoich produkcjach realizowanych we współpracy z najlepszymi filmowcami, wytwórnia National Geographic Documentary Films chce podejmować istotne, aktualne, skłaniające do refleksji tematy, które są ważne dla widzów na całym świecie. Doskonałym tego przykładem jest nasz najnowszy dokument, który rzuca nowe światło na życie księżnej Diany, pokazując je z jej perspektywy. Ten film biograficzny jest kontynuacją naszej wieloletniej tradycji udostępniania widzom nieznanych materiałów opisujących ważne wydarzenia" - mówi Tim Pastore, szef produkcji i programów własnych National Geographic

Diana, nazywana "królową ludzkich serc", była powszechnie podziwiana i kochana, ale dla większości z nas pozostaje zagadką. W chwili, w której nieśmiała przedszkolanka zwróciła na siebie uwagę następcy brytyjskiego tronu, narodziła się nowa, współczesna ikona.

Księżna Diana opowiada szczegółowo historię swojego życia oraz punkt, w jakim znalazła się w 1991 roku. Z rozbrajającą szczerością opisuje swoje nieszczęśliwe dzieciństwo, onieśmielenie podczas pierwszego spotkania z księciem Walii w wieku 16 lat i dramatyzm sytuacji, w jakiej sama się znalazła, gdy skupiła się na niej uwaga całego świata. Prześladowana przez prasę i uwielbiana przez cały naród, który gorąco wierzył w "bajkowy" romans następcy tronu i lady Spencer, Diana była kompletnie nieprzygotowana, by poradzić sobie z przytłaczającym rozgłosem i sławą.



Film "Diana", który jest zapisem przemyśleń księżnej w 1991 roku, pokazuje jak bardzo prawdziwa twarz Diany różniła się od jej publicznego wizerunku. Po latach księżna Walii bez emocji opowiada, jak czuła się w dniu ślubu. Opisuje walkę z depresją poporodową i bulimią oraz swoje prywatne zwycięstwo, kiedy zwalczyła w sobie niepewność i zaangażowała w międzynarodową działalność humanitarną, by stać się nową ikoną - kochaną przez wszystkich "królową ludzkich serc".



"Ułożyliśmy chronologicznie najważniejsze wydarzenia z jej życia, które zostały zilustrowane doniesieniami prasowymi oraz archiwalnymi nagraniami z tego okresu. Oglądając film, słyszymy tylko głos księżnej Diany i dowiadujemy się jak naprawdę czuła się w chwili, gdy cały świat był przekonany, że jej życie przypomina bajkę. Okazuje się, że właśnie wtedy rozpadało się jej małżeństwo i całe życie" - wyjaśnia producent wykonawczy dokumentu, Tom Jennings.



1 sierpnia ukaże się w Stanach Zjednoczonych książka "Remembering Diana: A Life in Photographs". Wstęp do niej napisała przyjaciółka, powierniczka i biografka księżnej Walii, Tina Brown, autorka jej biografii, która znalazła się na liście bestsellerów dziennika "New York Times" ("The Diana Chronicles"). Książka jest ilustrowana ponad 100 zdjęciami; zawiera także wspomnienia o Dianie, napisane przez najbliższe jej osoby.



Premiera dokumentu "Diana" odbędzie się w niedzielę 30 lipca o godz. 21.30 na antenie National Geographic.