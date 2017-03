Doda zagrała z Olbrychskim

Już nie tylko śpiewa, ale występuje też na srebrnym ekranie. Doda poinformowała, że razem z Danielem Olbrychskim wystąpiła w serialu "Daleko od noszy". Co na to fani? Nie wszyscy są zachwyceni...

Doda na wiosennej ramówce Polsatu /Andras Szilagyi /MWMedia

"Razem z Danielem Olbrychskim wystąpiliśmy gościnnie w serialu 'Daleko od noszy', który powraca na antenę. Zapraszamy do oglądania" - poinformowała na swoim facebookowym profilu Doda. Dodała zdjęcie z aktorem, zrobione podczas prezentacji ramówki Polsatu.

Co na to fani? "Olbrychski to dobry aktor"; "Ładna z nich para"; "Pięknie"; "Ślicznie"; "Nasza królowa daje radę. Brawo Doda!" - posypały się komentarze.

Ale nie zabrakło i takich opinii: "Odkąd zajął się polityką i pijany autem jeździł, to u mnie jak i u większości Polaków nie ma szacunku...".