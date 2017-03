Co z programem Ewy Drzyzgi?

Nowy program Ewy Drzyzgi "36,6°C" miał startować w sobotę, 18 marca. Premierę jednak odwołano. Co się stało?

Ewa Drzyzga ma nadzieję, że widowni spodoba się jej nowy program /Andras Szilagyi /MWMedia

- Program Ewy Drzyzgi "36,6°C" nie zniknął z ramówki, wystartuje 1 kwietnia 2017. Zmiana daty była spowodowana decyzją programową - zapewniła nas Paulina Sztych z biura prasowego TVN.

W "36,6°C" dziennikarka wraz z grupą ekspertów zajmie się nie tylko sposobami leczenia, ale też skutecznymi metodami dbania o własny organizm. W programie zobaczymy pacjentów, którym udało się wygrać z chorobami. Przedstawione zostaną również najnowsze informacje medyczne i technologie, a specjaliści podpowiedzą, jak i gdzie z nich korzystać.



Gospodyni przedstawi także ranking placówek i świadczonych przez nie usług.



- Nadszedł czas zmian. Realizujemy nowy program. Mam nadzieję, że naszej widowni się on spodoba. Telewizja musi być dynamiczna. Bo to my, jak nikt inny, jesteśmy blisko człowieka - zapowiada Ewa Drzyzga.

- Nadal jestem poważnie zaniepokojona tym, że za mało wiem. Na szczęście u mojego boku będzie ekspert ze wszystkimi tytułami - dodaje dziennikarka.