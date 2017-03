Cezary Żak: Robię zdziwioną minę

Cezary Żak jest zachwycony nadzwyczajnymi umiejętnościami uczestników programu "The Brain. Genialny umysł". Twierdzi, że w każdym odcinku zadziwiają go możliwości ludzkiego umysłu.

Cezary Żak na planie programu "The Brain. Genialny umysł" /Jarosław Antoniak /MWMedia

"The Brain. Genialny umysł" to nowy program telewizji Polsat, którego uczestnicy odznaczają się nieprzeciętnymi zdolnościami umysłowymi. Są wśród nich osoby o wybitnej pamięci, zdolnościach matematycznych lub niezwykle rozwiniętych zmysłach powonienia bądź słuchu. Gospodarzem programu jest znany dziennikarz sportowy Jerzy Mielewski, w jury zasiadają natomiast Cezary Żak, Anita Sokołowska, Mariusz Pudzianowski i dr Mateusz Gola.

- Cechą charakterystyczną jest wielka ciekawość. Oglądamy tych ludzi i otwieramy coraz szerzej oczy, na widok tego, co potrafi ludzki mózg. Mam nadzieję, że będę jeszcze wiele razy robił zdziwioną minę - mówi Cezary Żak agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

W każdym z ośmiu zaplanowanych odcinków występuje pięciu zawodników. Zwycięzca odcinka otrzymuje nagrodę pieniężną. O tym, kto wygrywa, decyduje nie tylko jury, lecz także zgromadzona w studiu publiczność. Dlatego Cezary Żak nie obawia się odpowiedzialności związanej z funkcją jurora. - To nie ode mnie zależy wynik, tak naprawdę publiczność w studiu decyduje o tym, kto wygrał, ja mogę tylko podpowiadać - przyznaje aktor.

Zaangażowanie na planie programu "The Brain. Genialny umysł" nie oznacza, że Cezary Żak ograniczył pracę aktora. Wciąż współpracuje z kilkoma warszawskimi teatrami, m.in. Och-Teatrem, gdzie występuje w spektaklu "Zemsta". Gra także w kilku przedstawieniach wyjazdowych, z którymi podróżuje po całej Polsce. - Teraz jest nowa premiera w Teatrze 6. piętro - "Ożenek", bardzo liczę na to przedstawienie, bo to jest arcydzieło literackie - twierdzi Żak.

Liczne badania pokazują, że Polacy coraz chętniej korzystają z ambitnej rozrywki, jaką jest teatr. W przypadku wielu teatrów bilety wyprzedawane są na wiele tygodni przed przedstawieniem. Zdaniem Cezarego Żaka Polacy mogą w ten sposób poszukiwać nowych form obcowania ze sztuką. - Może ludzie się trochę znudzili telewizją, może chcą zobaczyć aktora na żywo, może chcą zobaczyć swoich ulubieńców serialowych na żywo, pewnie wszystko na raz - wylicza aktor.

Cezary Żak twierdzi, że ma dużo szczęścia, gra bowiem w spektaklach cieszących się dużą popularnością. Występuje więc przed pełną widownią, zarówno w Warszawie, jak i w mniejszych miejscowościach.