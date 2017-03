​Cezary Żak: Gówniarska głupota

Rodzice Cezarego Żaka próbowali przekonać go do gry na fortepianie. On sam nie lubił tego instrumentu i zrezygnował z nauki na rzecz aktorstwa. Dziś żałuje tej decyzji.

Fortepian? Zrezygnowałem z braku czasu i z głupoty - przyznaje Cezary Żak /Jarosław Antoniak /MWMedia

Cezary Żak należy do najpopularniejszych polskich aktorów. W ciągu 30 lat kariery zawodowej zagrał ponad 60 ról filmowych i serialowych, jest też związany z kilkoma warszawskimi teatrami. Gwiazdor kultowych "Miodowych lat" i "Rancza" twierdzi jednak, że aktorstwo to nie jest jedyny talent jaki ma. Jako nastolatek dobrze grał na fortepianie, zrezygnował jednak z kariery pianisty.

- Zrezygnowałem z braku czasu i z głupoty, gówniarskiej głupoty. Dzisiaj tego żałuję, ku rozpaczy mojej mamy oczywiście - mówi Cezary Żak agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktor twierdzi, że zrezygnował z gry na fortepianie ze względu na aktorstwo, z którym miał kontakt już w liceum. Do instrumentu tego próbowali przekonać go rodzice, z zawodu nauczyciele. Nigdy jednak nie wywierali na nim presji odnośnie ewentualnej kariery muzycznej. - Byli mądrzy i uważali, że jeżeli sam poczuję wenę do fortepianu, to będę to kontynuował, ale niestety tak się nie stało - wspomina Żak.

W środowisku aktorskim Żak znany jest natomiast z innej, wyjątkowej zdolności. Ma bowiem świetną pamięć i jest w stanie błyskawicznie zapamiętać nawet bardzo długi tekst roli. Aktor twierdzi, że umiejętność ta jest bardzo potrzebna w jego zawodzie. - Bez tego trudno jest uprawiać ten zawód. I rzeczywiście grając w ośmiu spektaklach, około 150 spektakli rocznie, ćwiczę tę pamięć właściwie codziennie, dlatego mam tak dobrą - przekonuje Żak.

Aktor twierdzi, że raczej nie ma innych talentów. Nawet gdyby było inaczej, nie miałby jednak czasu na ich rozwijanie. Całkowicie bowiem pochłania go aktorstwo.