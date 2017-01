"Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie" w HBO

Ten dokument to szczery i intymny portret jednych z najbardziej fascynujących kobiet w historii Hollywood - matki i córki, Debbie Reynolds i Carrie Fisher. Film, którego premiera odbędzie się w najbliższy piątek, 13 stycznia, w HBO2 i HBO GO, nakręcono w 2016 roku, przed niespodziewaną śmiercią aktorek.

Kadr z dokumentu HBO "Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie" /HBO

Dokument HBO "Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie" ("Bright Lights: Starring Carrie Fisher And Debbie Reynolds") pokazuje nierozerwalnie połączone ze sobą biografie dwóch ikon Hollywood: znanej z legendarnej roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach" Carrie Fisher i jej matki Debbie Reynolds, gwiazdy "Deszczowej piosenki".



Artystki zmarły nieoczekiwanie dzień po dniu, 27 i 28 grudnia 2016 roku. Film kręcony był głównie w Beverly Hills, gdzie aktorki mieszkały w dwóch sąsiadujących ze sobą domach.



Twórcom udaje się uchwycić niepowtarzalną chemię łączącą pochodzące z dwóch pokoleń, nietuzinkowe gwiazdy Hollywood. Mający dostęp do ich domu i życia autorzy dokumentu pokazują niepowtarzalny dowcip i inteligencję kobiet, które prowadziły co prawda dwa osobne życia, ale przyciągała je do siebie ogromna siła miłości.





Sześćdziesięcioletnia Fisher, aktorka, scenarzystka i pisarka, zmarła na skutek zawału serca pod koniec 2016 roku, jakiego doznała podczas lotu z Londynu do Los Angeles. Zaledwie dzień później odeszła jej osiemdziesięcioczteroletnia matka.

Wyreżyserowany przez Alexisa Blooma i laureata Oscara Fishera Stevensa dokument HBO to poruszająca opowieść o barwnych karierach obu artystek i ich życiu prywatnym. W obrazie nie brakuje pełnych nostalgii archiwalnych materiałów. Premiera produkcji odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Premiera filmu "Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie" odbędzie się w najbliższy piątek, 13 stycznia w HBO2. Film będzie dostępny również w HBO GO.

Wideo "Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie" (2016) - trailer dokumentu HBO



