"Belle Epoque": Serial inny niż wszystkie

Nowy serial "Belle Epoque" to jedna z najgłośniejszych premier wiosennej ramówki TVN. "Serial inny niż wszystkie", "zawładnie sercami widzów" - to tylko niektóre z określeń, które pojawiały się przy okazji zapowiedzi tej nowości. Produkcja zadebiutuje w środę, 15 lutego, wieczorem w TVN.

Magdalena Cielecka i Paweł Małaszyński na planie "Belle Epoque" /TVN

Akcja "Belle Epoque" rozgrywa się w 1908 roku w Krakowie. W mieście kwitnie życie towarzyskie, ale w zaułkach krakowskich ulic i na przedmieściach dochodzi do wstrząsających zbrodni...



Jedną z ofiar grasującego mordercy jest Aleksandra Edigey - Korycka, matka głównego bohatera Jana Edigeya-Koryckiego (Paweł Małaszyński). Informacja o jej zabójstwie odbija się szerokim echem wśród mieszkańców. Dociera także do Jana, który natychmiast wraca do Krakowa. Aby poznać motyw zbrodni i znaleźć prawdziwego zabójcę, Korycki korzysta z pomocy dawnego przyjaciela Henryka Skarżyńskiego (Eryk Lubos) i jego siostry Weroniki (Anna Próchniak). To właśnie oni, jako pierwsi w Galicji, wprowadzają do medycyny sądowej nowe metody śledcze.

Reklama

Po powrocie do Krakowa Jan musi zmierzyć się także ze swoją przeszłością i tragicznym wydarzeniem sprzed lat. Tą sprawą żyli wszyscy mieszkańcy - Korycki został oskarżony o zabójstwo brata swojej ukochanej Konstancji (Magdalena Cielecka). Czy po latach odzyska dobre imię i oczyści się z zarzutów? Czy dostanie od Konstancji jeszcze jedną szansę?

W nowej produkcji występują ponadto: Weronika Rosati, Olaf Lubaszenko, Vanessa Aleksander, Robert Gonera oraz Eryk Kulm.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Cielecka o "Belle Epoque" światseriali.pl