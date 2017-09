"Belfer": Jest zwiastun

Właśnie pojawił się pełen zwiastun długo oczekiwanej kontynuacji serialu "Belfer".

Co czeka nas w drugim sezonie "Belfra"? /Canal+

W drugim sezonie "Belfra" za tło wydarzeń służyć będą plenery Warszawy i Wrocławia. W roli głównej ponownie zobaczymy Macieja Stuhra.

Reklama

Paweł Zawadzki (Stuhr) zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a "belfer" nie znalazł się tam przypadkowo.

Za kamerą kolejnej odsłony produkcji stanęło dwóch nowych reżyserów: Krzysztof Łukaszewicz ("Karbala", "Lincz") oraz Maciej Bochniak ("Disco Polo"). Scenariusz wyszedł spod pióra Moniki Powalisz, Jakuba Żulczyka, Bartosza Ignaciuka oraz Wojciecha Bockenheima.

Oryginalny scenariusz to nie jedyny czynnik, który wyróżnia "Belfra" na tle innych polskich seriali kryminalnych. To także znaczące role aktorów młodszego pokolenia. W drugim sezonie, podobnie jak w pierwszym, nie zabraknie nowych nazwisk, o których wkrótce będzie naprawdę głośno.



W uczennice wrocławskiego liceum wcielą się: Michalina Łabacz ("Wołyń"), Zofia Wichłacz ("Miasto 44", "Zgoda") i Eliza Rycembel ("Obietnica", "Carte blanche"). W młodzieżowej obsadzie serialu znaleźli się też m.in. Bartosz Sak ("Moje córki krowy"), Damian Kret ("Śpiewający obrusik") i Adrian Zaremba ("Wołyń").

Stuhrowi na ekranie partnerować będą również: Aleksandra Konieczna, Szymon Piotr Warszawski, Philippe Tłokiński i Mirosław Haniszewski.



Kolejna odsłona serialu od 22 października w każdą niedzielę o 21:30 w Canal+.