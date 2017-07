"Belfer 2": Konieczna w obsadzie

W drugim sezonie "Belfra" u boku Macieja Stuhra zobaczymy Aleksandrę Konieczną i Mirosława Haniszewskiego. Nowa odsłona produkcji już jesienią w Canal+.

Aleksandra Konieczna to jedna z gwiazd nowej odsłony serialu /Gałązka /AKPA

Jakiś czas temu ogłoszono, że w uczniów liceum, w którym tym razem zostanie zatrudniony tytułowy belfer, wcielą się młode zdolne: Zofia Wichłacz, Michalina Łabacz oraz Eliza Rycembel.



Teraz okazuje się, że w nowej odsłonie serialu zobaczymy też takie gwiazdy, jak Aleksandra Konieczna ("Ostatnia rodzina") i Mirosław Haniszewski ("Jestem mordercą"). Ponadto na planie towarzyszą im: Aleksandra Domańska ("Volta"), Szymon Piotr Warszawski ("Bogowie"), Philippe Tłokiński ("Noc Walpurgii") oraz Stefan Pawłowski, starszy brat znanego z pierwszego sezonu Józefa Pawłowskiego (Maciej Dąbrowa).



W obsadzie drugiego sezonu "Belfra" pojawią się również między innymi: Dorota Landowska, Agnieszka Wosińska, Joanna Sydor, Radosław Krzyżowski, Marek Kasprzyk, Maciej Brzoska, Krystian Pesta, Anna Smołowik i Arkadiusz Brykalski.



Za kamerą stanęło dwóch nowych reżyserów: Krzysztof Łukaszewicz ("Karbala", "Lincz") oraz Maciej Bochniak ("Disco Polo"). Scenariusz wyszedł spod pióra Moniki Powalisz, Jakuba Żulczyka, Bartosza Ignaciuka oraz Wojciecha Bockenheima.



W serialu kryminalnym Canal+ za tło wydarzeń służyć będą plenery Warszawy i Wrocławia. W roli głównej ponownie zobaczymy Macieja Stuhra.



Paweł Zawadzki (Stuhr) zostaje zmuszony do podjęcia pracy w jednym z prestiżowych liceów we Wrocławiu. Już wydarzenia pierwszych kilku dni w nowej szkole wywołują w nim wstrząs. W liceum dochodzi do tragedii. Pojawia się milion pytań, na które nie ma odpowiedzi. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a belfer nie znalazł się tam przypadkowo.