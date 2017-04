Bartłomiej Misiewicz w Telewizji Republika

Bartłomiej Misiewicz zostanie teraz dziennikarzem? Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i były szef gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza ma prowadzić program o obronności i bezpieczeństwie kraju w Telewizji Republika.

Bartłomiej Misiewicz teraz trafił do telewizji /Stanisław Kowaczuk /East News

Informację o nowym miejscu praca Bartłomieja Misiewicza podał serwis Wirtualnemedia.pl.

Reklama

Reklama

W piątek, 28 kwietnia, na antenie Polskiego Radia 24, Sakiewicz powiedział, że stacja jest zainteresowana zaangażowaniem Bartłomieja Misiewicza.

"Pół roku temu już złożyłem propozycję, żeby darował sobie politykę, bo mu to nie służy. Bo co by nie powiedzieć - jest piekielnie medialny, a już na pewno znany w tych mediach. Chcemy to wykorzystać" - stwierdził.



Tomasz Sakiewicz zaznaczył, że Bartłomiej Misiewicz w TV Republika będzie przygotowywał program dotyczący obronności i bezpieczeństwa kraju. Ostateczna formuła programu jest jeszcze ustalana.

Przypomnijmy, że Bartłomiej Misiewicz trafił do dwóch odcinków politycznego serialu satyrycznego "Ucha Prezesa". Zobaczcie te odcinki!



Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 3 - "Coś wisi w powietrzu"

Wideo "Ucho Prezesa": Odcinek 9. "Próba ognia"