"Bake Off - Ale Ciacho!" w nowym składzie

Już 11 września na antenę Dwójki wraca "Bake Off - Ale Ciacho!". W trzeciej odsłonie najbardziej apetycznego programu TVP pojawią się nowa prowadząca oraz nowy juror.

Trzecia edycja "Bake Off - Ale Ciacho!" zadebiutuje w TVP2 11 września /AKPA

W duecie z Marceliną Zawadzką widzowie zobaczą aktorkę filmową i teatralną Kasię Kołeczek. W "Bake Off - Ale Ciacho!" siła testosteronu zwiększy się dwukrotnie. Wszystko za sprawą nowego jurora Michała Brysia, który wspólnie z Krzysztofem Ilnickim oceni wypieki 12 uczestników programu. Michał Bryś będzie gospodarzem felietonów wplecionych w każdy odcinek. Dzięki nim, widz uda się w niezwykle smakowitą podróż po kulinarnym świecie.



Najlepsi amatorzy-cukiernicy w Polsce przez 10 tygodni będą rywalizować o nagrodę główną - 50 tys. złotych oraz tytuł Polskiego Mistrza Wypieków. W bitwie zmierzą się ze sobą m.in.: informatyk, licealista, nauczyciel matematyki, germanistka oraz hodowca pszczół. Uczestnicy programu muszą popisać się kulinarną wiedzą przygotowując wytrawne i słodkie wypieki m.in. kuchni polskiej, włoskiej i francuskiej. Nie zabraknie tych idealnych na śniadanie i imprezę dla dzieci.



Kulinarna rywalizacja w trzeciej edycji "Bake Off - Ale Ciacho!" rozegra się w nowej scenerii. Zdjęcia do programu realizowane są na terenie malowniczego, neorenesansowego pałacyku nad Zalewem Zegrzyńskim.



Kulinarne show Dwójki realizowane jest na podstawie brytyjskiego formatu "The Great British Bake Off" stworzonego przez Love Productions i pokazywanego w ponad 20 krajach. Producentem wykonawczym jest firma Jake Vision.



Premierowe odcinki trzeciej edycji "Bake Off - Ale Ciacho!" już od 11 września, o godz. 21.45 w TVP2.