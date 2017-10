"Babylon Berlin": Najdroższy serial w historii niemieckiej telewizji

W najbliższą sobotę, 14 października o godz. 22.25 w odkodowanym HBO odbędzie się premiera dwóch pierwszych odcinków wysokobudżetowej produkcji "Babylon Berlin". Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Tom Tykwer, Achim von Borries i Henk Handloegten. Serial będzie emitowany regularnie od 6 listopada o godz. 20.10 w HBO po dwa odcinki. Od 13 października dwa nowe odcinki będą się pojawiały sukcesywnie w każdy piątek w serwisie HBO GO.

Akcja "Babylon Berlin" rozgrywa się w latach 20. XX wieku /HBO

Uznany za najdroższy serial w historii niemieckiej telewizji "Babylon Berlin" oparty jest na bestsellerowej książce Volkera Kutschera. To trzymający w napięciu serial kryminalny o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji.

Akcja serialu "Babylon Berlin" dzieje się pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości. Berlin to tętniąca życiem metropolia, miejsce, w którym ambitni i utalentowani mają szansę osiągnąć sukces. Ale pod błyszczącą, rozwibrowaną powierzchnią całe masy ubogich mieszkańców walczą o lepsze życie. To jest czas zorganizowanej przestępczości i narastania politycznych ekstremizmów. Dawna władza jeszcze nie złożyła broni, a już nowe, straszniejsze demony zaczynają dochodzić do głosu.

Mieszkający w Kolonii młody i pracowity policyjny inspektor Gereon Rath (Volker Bruch) zostaje wysłany do centrali w Berlinie. Jego szefem jest Bruno Wolter (Peter Kurth), lojalny i troskliwy kolega, który ma swoje sekrety. Ważną postacią opowieści jest Charlotte (Liv Lisa Fries), zdolna, młoda kobieta, która starając się poprawić los swojej niezamożnej rodziny, prowadzi podwójne życie. Zadaniem Gereona jest rozwiązanie sprawy powiązanego z mafią pornobiznesu. Proste z pozoru śledztwo szybko okazuje się bardzo skomplikowane. Na światło dzienne zaczynają wychodzić szczegóły, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość Gereona i jego współpracowników. A tam, gdzie wszyscy upatrują rozwiązania problemów, czai się śmiertelne niebezpieczeństwo.

Twórcami "Babylon Berlin", odpowiedzialnymi za scenariusz i reżyserię, są Tom Tykwer ("Atlas chmur"), Achim von Borries ("Miłość w myślach") i Henk Handloegten ("Good bye, Lenin!"). W rolę główną wciela się Volker Bruch (serial "Miejsce zbrodni"). Obok niego występują Liv Lisa Fries ("Romeo i Romeo"), Peter Kurth ("Good bye, Lenin!") oraz Leonie Benesch (serial "The Crown"). Za muzykę odpowiadają Tom Tykwer i Johnny Klime.



Wideo Babylon Berlin (2017) - trailer HBO

