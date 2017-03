Antoni Królikowski: Zabawa jest przednia

Antoni Królikowski jest zachwycony atmosferą panującą na planie "Kocham Cię, Polsko!". Twierdzi, że doskonale się bawi, a z Barbarą Kurdej-Szatan i Tomaszem Kammelem bardzo się polubili. Aktor ma nadzieję, że dobra energia przeniesie się również na widzów teleturnieju.

4 marca na antenę TVP2 wrócił teleturniej "Kocham Cię, Polsko!". W roli gospodarzy widzowie mogli ponownie zobaczyć Barbarę Kurdej-Szatan i Tomasza Kammela, a także po raz pierwszy Antoniego Królikowskiego. Aktor, znany głównie z serialowej roli młodego Eugeniusza Bodo, został kapitanem jednej z drużyn. Zastąpił w tej roli Macieja Musiała, który zrezygnował z niej ze względu na rozpoczęte niedawno studia aktorskie.

- Chwilę się zastanawiałem, ale też lubię wyzwania, to jest takie kolejne wyzwanie zawodowe dla mnie, sam jestem ciekaw, jak nam to wyjdzie - mówi Antoni Królikowski agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktor nie ukrywa, że to całkowicie różne doświadczenie od dotychczas wykonywanych zajęć aktorskich. Twierdzi, że podstawową trudnością przy nagrywaniu "Kocham Cię, Polsko" jest nieprzewidywalność programu. Nigdy nie wie bowiem, co się za chwilę stanie, musi więc cały czas zachowywać czujność i koncentrację, a jednocześnie utrzymywać dobrą energię i atmosferę zabawy.

- Tutaj jest się rzuconym na głęboką wodę, gdzie może wydarzyć się wszystko. Ale staram się w tym odnajdywać, tym bardziej że naprawdę dobrze się bawię, więc wierzę, że to będzie wyczuwalne - przyznaje Królikowski.

Do tej pory Telewizja Polska nakręciła tylko kilka pierwszych odcinków teleturnieju. Królikowski twierdzi, że jest zachwycony atmosferą panującą na planie "Kocham Cię, Polsko". Uważa, że dobrze zgrał się z Tomaszem Kammelem i Barbarą Kurdej-Szatan i ma nadzieję, że widzowie zauważą łączącą ich sympatię i porozumienie.

- Zabawa była przednia i właśnie o to chodzi w tym programie. To jest po prostu dobra rozrywka, dobra zabawa, staram się to podtrzymywać i też wchodzić w to. Już nie mogę się doczekać następnych nagrań programu "Kocham Cię, Polsko!" - przekonuje aktor.

W każdym odcinku programu "Kocham Cię, Polsko" biorą udział dwie drużyny składające się z czterech członków: kapitana oraz zmieniających się gwiazd. Uczestnicy rywalizują ze sobą odpowiadając na pytania związane z Polską. Teleturniej można oglądać w każdą sobotę o godzinie 20:05 na antenie TVP2.