Anna Samusionek: Pot i łzy na planie serialu

Od piątku, 15 września, na antenie Telewizyjnej Dwójki ,możemy oglądać komediowy serial "Pod wspólnym niebem". W inspirowanej "Romeo i Julią produkcji w roli stanowczej Bożeny Kapuleckiej zobaczymy Annę Samusionek.

Anna Samusionek w serialu "Pod wspólnym niebem"

Serial opowiada o perypetiach dwóch rodzin, które przez niefortunny splot zdarzeń, zmuszone są zamieszkać pod jednym dachem. Z jednej strony mamy Monteckich - Andrzeja i Dżesikę (Marek Bukowski i Paulina Śmigielska) oraz Romana syna z pierwszego małżeństwa (Przemysław Furdak). To ludzie nowocześni, liberalni, z wyższością traktujący ludzi o innych poglądach. Z drugiej strony, konserwatywna rodzina Kapuleckich - Bożydar i Bożena (Piotr Szwedes i Anna Samusionek) z czworgiem dzieci.

Dwa patrzące na siebie z niechęcią rody są zmuszone zamieszkać razem w przerobionym ze starego pawilonu fabrycznego apartamencie, co prowadzi do licznych spięć i konfliktów. Pomimo różnic, między przedstawicielami młodego pokolenia - Julią i Romanem - wybucha płomienna miłość.

Dla Anny Samusionek praca przy serialu komediowym wcale nie jest pasmem dobrej zabawy i śmiechu.



"Więcej jest potu i łez. To nie jest wcale tak lekka i łatwa praca, jakby się wydawało. Wymaga niesamowitego skupienia. Szczególnie, że nasz reżyser Marek Śledziewski pracuje w sposób specyficzny, trochę inny niż to, co mi się do tej pory przytrafiało. Naprawdę trzeba cały czas być w pełnej gotowości, dyscyplinie, żeby sprostać jego oczekiwaniom. Oczywiście, czasem są sytuacje, kiedy się śmiejemy, ale tempo pracy było tak duże, że za bardzo nie było czasu na oddech" - stwierdza aktorka i dodaje: "po tygodniu kręcenia zdjęć kilkanaście godzin dziennie, dwa dni dochodziłam do siebie".

Co ciekawe, na planie aktorka wygląda zupełnie inaczej niż na co dzień. "Moje włosy będą totalnie ukryte pod ciemną peruką" - przyznaje Samusionek. Prywatnie pozostaje wierna krótkim włosom.

Pewną niespodzianką może być godzina emisji serialu. Premierowe odcinki emitowane będą w każdy piątek o godz. 22.10.