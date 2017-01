Anna Powierza: Chciałabym zagrać psychopatkę

Anna Powierza marzy o metamorfozie na potrzeby roli - taką, jaką 13 lat temu przeszła Charlize Theron. Twierdzi, że zmiana gabarytów ciała poszerza możliwości aktorskie odtwórcy roli. Gwiazda serialu "Klan" chciałaby również wcielić się w postać o psychopatycznej osobowości.

W styczniu tego roku Anna Powierza spełniła jedno ze swoich aktorskich marzeń, po raz pierwszy grając w teatrze. Gwiazda trafiła do obsady premierowego spektaklu warszawskiego Teatru Kamienica, zatytułowanego "SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw". Aktorka twierdzi jednak, że ma jeszcze jedno zawodowe marzenie, tym razem związane z kinem. - Chciałabym zagrać w filmie psychopatkę, nie wiem, dlaczego, ale bym chciała. Tak sobie jakoś kiedyś pomyślałam - mówi Anna Powierza agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktorka twierdzi, że rola osoby chorej psychicznie byłaby dla niej wyjątkowo trudna. Wymagałaby bowiem wykorzystania technik aktorskich, którymi Powierza nie posługuje się w swojej codziennej pracy. Z tego powodu są jej zupełnie obce. - Świat na pograniczu normalności zawsze jest trudny, dziwny, straszny. Myślę, że to byłaby bardzo trudna rola, ale przez tę trudność jest dla mnie niezwykle pociągająca - tłumaczy aktorka.

Słynna Czesia z serialu "Klan" przyznaje, że jej marzeniem jest całkowita metamorfoza fizyczna na potrzeby tego typu roli - podobna do tej, jaką przeszła Charlize Theron w filmie "Monster". Chciałaby mieć nawet kilka miesięcy, aby przygotować się do kreacji aktorskiej i przejść przemianę. Zdaniem aktorki byłoby to ogromne wyzwanie dające jednocześnie ogromną satysfakcję zawodową.



- Zazdroszczę Charlize Theron, nie ukrywam, bo to jest po prostu strasznie fajnie, móc tak poeksperymentować ze sobą i tak to wykorzystać jeszcze zawodowo - opowiada Powierza. Gwiazda uważa, że fizyczna metamorfoza pozwala odtwórcy korzystać z niecodziennych środków aktorskich. Sama niedawno ważyła blisko 25 kilogramów więcej niż obecnie, ma więc świadomość, jakie możliwości daje ciało o innych gabarytach.