Anna Powierza: Boję się debiutu teatralnego

Anna Powierza zadebiutuje na deskach warszawskiego Teatru Kamienica już 20 stycznia. Gwiazda obawia się pierwszego spotkania z publicznością, jest jednak pewna, że rola teatralna to duży postęp w jej karierze aktorskiej. Twierdzi też, że reżyser spektaklu Emilian Kamiński to jedna z ważniejszych osób, jakie spotkała na swojej drodze zawodowej.

Anna Powierza podczas próby medialnej spektaklu "SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw" /Gałązka /AKPA

20 stycznia w Teatrze Kamienica odbędzie się premiera spektaklu "SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw". Jest to komedia na podstawie scenariusza Emiliana Kamińskiego i w jego reżyserii. Bohaterem sztuki jest Hubert, kierownik hotelu w Zakopanem, który przez kilka miesięcy przygotowuje się do przyjazdu tajemniczego Prezesa. Gdy wizyta dochodzi do skutku, nic nie przebiega jednak zgodnie z planem.

Reklama

- Nigdy nie grałam w teatrze, nie występowałam przed publicznością i nie mam pojęcia, jak to będzie, czy będę miała tremę czy nie, czy spanikuję, czy wręcz odwrotnie. Nie mam bladego pojęcia, co się wydarzy i nie ukrywam, boję się tego strasznie - mówi Anna Powierza agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda twierdzi, że jej rola jest dość wymagająca, nie tylko aktorsko, lecz także kondycyjnie. Jest to młoda, żywiołowa, pełna energii dziewczyna, która cały czas pozostaje w ruchu i przemieszcza się po scenie. W efekcie każda próba kończy się dla Anny Powierzy zadyszką, mimo że aktorka intensywnie uprawia sporty, takie jak bieganie i jazda konna. - Trochę się śmieję, że grając tę rolę, to ja będę już miała lekki trening kondycyjny zaliczony - wyznaje gwiazda.

Oprócz Anny Powierzy w obsadzie spektaklu znaleźli się Paulina Holtz, Joanna Opozda, Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza, Jacek Rozenek i Piotr Skarga. Gwiazda serialu "Klan" twierdzi, że ma ogromne szczęście, mogąc pracować z tej klasy aktorami. Zapewnia też, że wszyscy pomagają jej uporać się z tremą oraz zaaklimatyzować się w nowym dla niej środowisku teatralnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Powierza: Boję się debiutu teatralnego Newseria Lifestyle

- Myślę, że na rzeczywistych przedstawieniach będę miała dzięki nim duże poczucie bezpieczeństwa. Już nie mówiąc o Emilianie Kamińskim, który włożył ogrom pracy i poświęcił mi naprawdę dużo czasu, zupełnie od podstaw ucząc mnie warsztatu teatralnego - przekonuje Powierza.

Aktorka jest zdania, że Emilian Kamiński to jedna z ważniejszych osób, które spotkała na swojej drodze zawodowej. Uważa też, że dzięki niemu jej kariera aktorska znalazła się w zupełnie nowym, lepszym miejscu. Jest tego pewna już przed premierą, niezależnie od tego, jak poradzi sobie z rolą podczas pierwszych spektakli. - Tak sobie myślę, że koło dziesiątego przedstawienia już mniej więcej zacznę się orientować, gdzie jestem i co mam grać - podsumowuje Powierza.