Anna Oberc: Wypoczęta i gotowa do pracy

Anna Oberc w pełni wykorzystała mijające lato. Wypoczęła i jest gotowa do nowego sezonu teatralnego, który przywita na deskach teatru Kwadrat. Gwiazda ma w planach także inne aktywności zawodowe, nie chce ich jednak zdradzać przed podpisaniem kontraktów. Twierdzi bowiem, że jak większość aktorów jest przesądna.

Anna Oberc zapewnia, że nie cierpi z powodu powakacyjnej depresji /Podlewski /AKPA

Anna Oberc twierdzi, że letnie miesiące spędziła spokojnie, ale przyjemnie, w otoczeniu znajomych i przyjaciół. Gwiazda wypoczęła i jest gotowa w pełni wrócić do obowiązków zawodowych. - Mam w tej chwili dużą motywację, aby wrócić do aktywnego życia zawodowego - mówi Anna Oberc agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Reklama

Gwiazda zapewnia, że nie cierpi z powodu powakacyjnej depresji. Nie tęskni za latem, zwłaszcza że już szykuje się do kolejnego wyjazdu, tym razem zimowego. - Kiedy wszyscy tutaj będą marzli, ja pojadę sobie do "ciepłego", mam już pewne plany. Ale nie będę mówiła, żeby nie zapeszyć - przyznaje Oberc.

Aktorka przez ponad rok była jedną z gwiazd popularnego serialu "Singielka". Wraz z zakończeniem jego emisji przez stację TVN zniknęła z małego ekranu. Obecnie można ją oglądać na żywo, na deskach Teatru Kwadrat, gdzie gościnnie występuje w spektaklu "Otwarcie sezonu". Jej partnerami są takie gwiazdy polskiej sceny, jak Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. - Mam coś mieć, ale wiecie jak jest z projektami, dopóki nie ma umowy, dopóty nie rozmawia się na ten temat publicznie. Nie chciałabym zapeszać - przekonuje Oberc.

Gwiazda nie ukrywa, że jest osobą przesadną, ale nie do przesady. Jej zdaniem jest to zresztą cecha często spotykana u aktorów. Wielu z nich niechętnie wypowiada się na temat niepotwierdzonych ostatecznie planów zawodowych. - My po prostu dbamy o to, by nic i nikt nie przeszkodził nam w osiągnięciu marzeń i spełnienia zawodowego - podsumowuje Oberc.