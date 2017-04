Anna Matysiak: Spektakl z narzeczonym

Anna Matysiak wybiera się na egzotyczne wakacje, aby nabrać energii do realizacji nowych projektów zawodowych. Jednym z nich jest produkcja spektaklu we współpracy z jej narzeczonym. Aktorka chce w ten sposób połączyć ich wspólne pasje, a więc aktorstwo, taniec i akrobatykę.

Anna Matysiak przez sześć lat uczyła się w warszawskiej szkole baletowej. Zdobyte tam umiejętności wykorzystała m.in. w przedstawieniach "Dziadek do orzechów" w Teatrze Wielkim i "Akademia Pana Kleksa" w Teatrze Roma oraz spektaklu tanecznym "Delta 12" francuskiego choreografa Thierrego Vergera. Obecnie skupia się na karierze aktorskiej, grając m.in. w serialu "Klan", nie rezygnując jednak z tańca. Prowadzi bowiem zajęcia taneczne dla dzieci.



- Ja już uczę kolejne pokolenia. Prowadzę zajęcia w Warsztatowej Akademii Musicalowej i staram się przekazać tę moją wiedzę, moją pasję do tańca dzieciom - mówi Anna Matysiak agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda nie wyklucza też czynnego powrotu do tańca w najbliższej przyszłości. Obecnie bierze udział w castingu do spektaklu teatralnego, w którym mogłaby połączyć obie zawodowe pasje, czyli taniec i aktorstwo. Matysiak twierdzi, że tego typu projekty najbardziej ją interesują. Dlatego w planach ma wyprodukowanie autorskiego spektaklu we współpracy ze swoim narzeczonym.

- On jest jeszcze akrobatą, więc mamy zamiar połączyć wszystkie te nasze pasje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i kiedy to wyjdzie, bo to będzie trochę grubsza sprawa, ale mamy nadzieję, że się uda - mówi Anna Matysiak.

Aktorka ma jeszcze kilka innych planów zawodowych na ten rok. Ma nadzieję, że energię do ich realizacji złapie podczas krótkiego wielkanocnego wyjazdu. Wraz ze swoim narzeczonym wybiera się na kilka dni na Lanzarote, wyspę wchodzącą w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich. Twierdzi, że należy jej się odpoczynek, dlatego mimo że lubi tradycyjne polskie święta, podjęła decyzję o urlopie z dala od rodziny.

- Nawet święta Bożego Narodzenia organizowałam u siebie w domu. Robiłam pierogi, lepiłam sama, bezglutenowe w dodatku, wiec to nie było takie proste. Ale tym razem wykorzystuję możliwość wzięcia urlopu w tym terminie i na szczęście nasze rodziny nie mają nam tego za złe - mówi Anna Matysiak.

Gwiazdę na co dzień można oglądać w serialu "Klan", w którym od trzech lat kreuje postać Anny Ramony Szymańskiej. Serial emitowany jest od poniedziałku do czwartku przez stację TVP.