Anna Lucińska przechodzi do TVN Style

Ania Lucińska już nie będzie gospodynią w "Dzień dobry Polsko" w TVP 1. Od września poprowadzi nowy program w TVN Style - "Pojedynek na modę".

Anna Lucińska /Kamil Piklikieiwcz / DDTVN /East News

Lucińska dotychczas znana była z reklam oraz ról aktorskich- wystąpiła m.in. w serialach "Plebania", "Malanowscy i Partnerzy" czy filmach "Sługi boże", "Po prostu przyjaźń". Obecnie można ją też oglądać w serialu TVP 2 "Na dobre i na złe".



Pod koniec lutego aktorka zadebiutowała w roli gospodyni programu śniadaniowego w telewizyjnej Jedynce "Dzień dobry Polsko", w którym partnerował jej Rafał Patyra. Aktorka została świetnie przyjęta przez telewidzów w roli prowadzącej.



Jej samej również spodobała się praca prezenterki. - Mogę zdradzić, że moje serce kieruje się w stronę dziennikarstwa, prowadzenia programów. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie dalej, ale to jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność - przyznała w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.



W jesiennej ramówce stacji TVN Style Lucińska poprowadzi nowy program "Pojedynek na modę", w którym pod okiem dwóch stylistek metamorfozom poddawane będą kobiety wyłonione z castingu. W planach jest też kolejny program. Najprawdopodobniej pojawi się on na antenie stacji wiosna 2018 roku.