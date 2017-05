Anna Kalczyńska miała wypadek. Trafiła do szpitala

Majówka nie zakończyła się szczęśliwie dla Anny Kalczyńskiej, prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka doznała wypadku na nartach w Austrii. Do szpitala przetransportował ją helikopter.

Anna Kalczyńska - prowadząca "Dzień Dobry TVN" /AKPA

Anna Kalczyńska wyjechała do Austrii, by spędzić tam majówkę jeżdżąc na nartach.

Niestety, wymarzony urlop nie skończył się dla niej dobrze. Na stoku w dziennikarkę wjechał inny narciarz. Prezenterka telewizyjna, która doznała urazu ręki, a przed poważniejszymi obrażeniami uchronił ją kask, nie była jednak jedyną poszkodowaną.



"Mogło być gorzej. Gdybym nie miała kasku, suma prędkości moja i pana, który we mnie wjechał, nie tylko pozbawiła by mnie przytomności na kilka minut, ale pewnie zdrowia. Wyobraźcie sobie, żona tego pana zatrzymała się przy nim i wtedy wjechała w nią córka, łamiąc jej kolano - otwarcie" - napisała dziennikarka.



