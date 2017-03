Anita Sokołowska jurorką w show "The Brain. Genialny umysł"

Anita Sokołowska zgodziła się na rolę jurorki w programie "The Brain. Genialny umysł" ze względu na możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Twierdzi, że dzięki udziałowi w show mogła wyjść poza dobrze znaną sobie i widzom przestrzeń zawodową. Podobała jej się również perspektywa poznania ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach.

Decyzji o udziale w programie "The Brain. Genialny umysł" Anita Sokołowska nie podjęła szybko i spontanicznie. Aktorka dogłębnie przemyślała propozycję telewizji Polsat, a do wyrażenia zgody skłoniła ją przede wszystkim możliwość zadebiutowania w zupełnie nowej roli. Zdaniem gwiazdy serialu "Przyjaciółki" ludzie mają skłonność do zamykania się w dobrze znanych przestrzeniach, także zawodowych, i nie wychodzenia poza nie.

- Oczywiście zdarzają się ciekawsze propozycje, ciekawsze role, ale to jest materia, którą już znam. I pomyślałam sobie, że z "The Brain" mogę wejść w zupełnie inną przestrzeń - mówi Anita Sokołowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Rola jurorki w nowym show Polsatu pozwoliła gwieździe wyjść poza aktorstwo serialowe, z którym jest głównie kojarzona, i zdobyć całkowicie nowe doświadczenie, zarówno zawodowe, jak i życiowe. Dzięki programowi "The Brain. Genialny umysł" mogła bowiem poznać wyjątkowych ludzi o ponadprzeciętnych talentach. - Będę mogła poznać ludzi, którzy w ogóle są nierozpoznawalni, zwykłe osoby, które siedzą w jakimś najdalszym zakątku Polski i ćwiczą swoje umiejętności i zdolności - opowiada aktorka.

Uczestnikami programu "The Brain. Genialny umysł" są osoby o niezwykłych umiejętnościach umysłowych, np. wyjątkowych zdolnościach matematycznych, ponadprzeciętnie rozwiniętych zmysłach, takich jak węch czy słuch, oraz unikalnych umiejętnościach zapamiętywania. Z ich powodu Anita Sokołowska raczej nie używa słowa talent show na określenie programu, w którym pełni funkcję jurorki.

- Ci ludzie nie konkurują ze sobą, nie sprzedają swoich osobowości, tylko pokazują nam, że codzienną pracą, determinacją i swoimi umiejętnościami mogą się stać nieprzeciętni - wyjasnia aktorka.

Oprócz Anity Sokołowskiej w jury programu zasiądą także Cezary Żak, Mariusz Pudzianowski i dr Mateusz Gola. Gospodarzem show, emitowanego w każdy wtorek, o godz. 20:05, będzie Jerzy Mielewski. Premiera "The Brain. Genialny umysł" zaplanowana jest na 7 marca.