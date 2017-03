Anita Sokołowska: Człowiek złożony jest z wielu talentów

Anita Sokołowska miała kilka pomysłów na zawodową przyszłość. Oprócz studiów aktorskich brała także pod uwagę zajęcie się fotografią. Jej zdaniem każdy człowiek ma wiele talentów i tylko od jego rodziców zależy, czy zdolności te zostaną rozpoznane i właściwie rozwinięte.

Anita Sokołowska podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu /Baranowski /AKPA

Anita Sokołowska w 1999 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Aktorstwo nie było jednak jej jedynym pomysłem na życie w czasach liceum. Jako nastolatka chciała się także zajmować fotografią. Gwiazda uważa, że drzemią w niej jeszcze inne talenty, które mogłaby rozwinąć, gdyby była taka potrzeba. - Wychodzę z założenia, że człowiek jest złożony z wielu talentów. Te umiejętności w nas drzemią - mówi Anita Sokołowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Zdaniem gwiazdy nie zawsze jednak człowiek wie, jakie umiejętności ma lub ich należycie nie wykorzystuje. Bardzo wiele zależy w tym zakresie od mądrości rodziców. To oni powinni rozpoznać talent swego dziecka i odpowiednio nim pokierować. - Mądrość naszych bliskich osób polega na tym, żeby w dobry klawisz nacisnąć, by to ewaluowało i doprowadzało nas do jakichś ciekawych sytuacji - tłumaczy Sokołowska.

Zdaniem aktorki intelekt jest w życiu bardzo pomocny i należy go rozwijać. Gwiazda twierdzi, że sama nie bałaby się wychowywać genialnego dziecka, choć wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. Uważa jednak, że przy wyjątkowym talencie należy w dziecku doskonalić pewne cechy osobowości, takie jak skromność i wyczucie równowagi w życiu. - Te inne cechy wtedy trzeba rozwijać, żeby talent po prostu nas czy naszego dziecka nie przykrył - twierdzi Sokołowska.

Gwiazdę można obecnie oglądać w serialu "Przyjaciółki" na antenie telewizji Polsat i "Na dobre i na złe" emitowanym przez TVP2, a także nowym programie rozrywkowym "The Brain. Genialny umysł", w którym pełni rolę jurorki. Jego uczestnikami są ludzie o wyjątkowych zdolnościach, np. świetnej pamięci lub talencie matematycznym.