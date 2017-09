Tancerz i choreograf Agustin Egurrola apeluje do rodziców, aby zaangażowali się w poszukiwanie pasji przez ich dzieci. "To ważne, żeby dziecko odkryło, w czym będzie naprawdę dobre, co spowoduje, że będzie nad sobą pracowało" - podkreśla.

Taniec to niezła szkoła życia - przekonuje Agustin Egurrola /Andras Szilagyi /MWMedia

"Żyjemy w tak szybkich i rozpędzonych czasach, wszystko jest na wyciągnięcie ręki, łatwe do zdobycia... Młodzi ludzie często nie potrafią wytrwale pracować, być konsekwentni czy wyznaczać sobie celów. Dlatego właśnie otwieram kolejne szkoły, żeby mogli w nich znaleźć sens życia, nauczyć się systematycznej pracy, działania w zespole, odnosić porażki i przyjmować sukcesy" - zauważył Egurrola.



Zdaniem choreografa forma taneczna jest pretekstem do tego, aby pokazać ludziom, że są szczęśliwi i zaprosić ich do odczuwania tego. "Jeśli zaczynasz tańczyć, zaczynasz nie tylko pięknie się poruszać, ale stajesz się też silniejszy w życiu. Taniec to nie tylko ruch, lecz harmonijny rozwój człowieka, jego psychiki, wrażliwości, pewności siebie" - podkreśla Egurrola i dodaje, że przez różne aktywności "kształtujemy charakter i doznajemy, jakie życie jest piękne".

Jak mówi, "taniec to niezła szkoła życia". "Chcemy, aby maluchy nie bały się występować przed większą ilością ludzi i tym samym nie bały się oceny. Powoduje to, że dzieci są silniejsze w życiu, pewniejsze siebie, nie boją się porażki, bo wiedzą, że porażka uczy, wzmacnia i dodaje sił do dalszego funkcjonowania" - zaznaczył Egurrola.

W jego ocenie na tle europejskim zainteresowanie tańcem w Polsce nie wygląda najgorzej - cały czas się rozwijamy pod tym względem, posiadamy ogromny potencjał. Zauważa też, że Polacy bardzo dobrze wypadają podczas organizowanych na całym świecie castingów tanecznych. Ze smutkiem wskazuje jednak: "Brakuje nam teatrów i scen, na których artystyczny niepokój mógłby być realizowany".

"Moim zdaniem bycie tancerzem to połączenie dwóch zawodów: bycia poetą i górnikiem. Trzeba mieć wrażliwość poety i pracować jak górnik, tylko w ten sposób jesteś w stanie zachwycać ludzi" - powiedział.

Agustin Egurrola to znany tancerz i choreograf pochodzenia polsko-kubańskiego, wielokrotny mistrz polski w tańcach latynoamerykańskich, juror takich programów, jak: "Mam talent!" i "You Can Dance". Choreografię układa między innymi dla własnej grupy "Volt". Jest właścicielem sieci szkół tańca.