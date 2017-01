Agnieszka Kaczorowska wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Tancerka nie wyklucza powrotu do programu "Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami". Twierdzi, że uwielbia taneczne show Polsatu i czuje się w nim jak w rodzinie. Nie wie jednak, czy zdoła pogodzić intensywne treningi z pracą przy musicalu "Karol", którego premiera odbędzie się 25 lutego.

Agnieszka Kaczorowska na parkiecie "Tańca z gwiazdami" /Baranowski /AKPA

Agnieszka Kaczorowska brała udział w czterech edycjach programu "Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami", od września 2014 roku do wiosny 2016. Odeszła, aby skoncentrować się na uczestnictwie w turniejach tanecznych. Obecnie nie wyklucza powrotu do ekipy tanecznego show telewizji Polsat, nie jest jednak pewna, czy nastąpi to już w 7. jego edycji.



- Chęć jest obustronna, żeby działać dalej razem, ale musimy ustalić po prostu, czy mogę to robić. Jeszcze nie wiem, czy będę w stanie pogodzić ten program ze swoimi innymi projektami - mówi Agnieszka Kaczorowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Reklama

25 lutego odbędzie się premiera musicalu "Karol", w którym tancerka występuje. Producenci spektaklu planują wystawiać go w całej Polsce, co może kolidować z treningami do "Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami". Pierwsze odcinki programu pojawią się na antenie telewizji Polsat w marcu, uczestnicy zaczynają jednak przygotowania jeszcze zimą.

- Uwielbiam ten program i nigdy nie kryłam, że czuję się tam jak w rodzinie. Ale nikogo o nic nie proszę. Wszystko to, co ostatnio media piszą, są jakieś kompletne bzdury - mówi Agnieszka Kaczorowska.

W mediach lifestyle'owych od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia jakoby tancerka miała prosić producentów "Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami" o możliwość powrotu do programu. W innych artykułach przeczytać można natomiast o gigantycznej gaży, jaką stacja Polsat gotowa jest zapłacić Kaczorowskiej za jej udział w show.

- Ostatni rok mi pokazał, że nie można spełniać wszystkich marzeń na raz, trzeba je wybierać i robić to po kolei - mówi Agnieszka Kaczorowska.

Musical "Karol", w reżyserii Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego, opowiadać będzie historię życia Karola Wojtyły. Gwiazda serialu "Klan" wcieli się w postać aktorki Danuty Michałowskiej, wieloletniej przyjaciółki papieża. W obsadzie aktorskiej widzowie zobaczą również m.in. Jacka Kawalca, Annę Wyszkoni i Piotra Cugowskiego.