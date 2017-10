Agnieszka Kaczorowska stawia na działalność biznesową

Agnieszka Kaczorowska nie rezygnuje z aktorstwa, zamierza jednak skupić się przede wszystkim na prowadzeniu szkoły tańca. Twierdzi, że jako tancerka i aktorka osiągnęła wystarczająco dużo i znalazła spełnienie zawodowe. Teraz chce przekazywać swoją wiedzę w tym zakresie młodszym pokoleniom. Kaczorowska uważa też, że działalność biznesowa jest czymś znacznie trwalszym niż tworzenie przemijających choreografii tanecznych.

Agnieszka Kaczorowska zadebiutowała w show-biznesie jako dziecko. Lekcje tańca zaczęła w wieku 6 lat, rok później natomiast po raz pierwszy stanęła na planie popularnego serialu "Klan". Jako tancerka zdobyła wiele prestiżowych nagród, m.in. tytuł mistrzyni Polski i mistrzyni świata. Obecnie zamierza się skupić na prowadzeniu szkoły tańca, którą we wrześniu otworzyła na warszawskim Żoliborzu.

- To jest teraz moje główne pole działania. Czuję, że w dziedzinach, w których dotychczas pracowałam, spełniałam się, zrobiłam na tyle dużo, że wystarczy, że chciałabym teraz doświadczyć czegoś innego - mówi Agnieszka Kaczorowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda przyznaje, że przechodziła w życiu różne etapy. Był czas, gdy koncentrowała się wyłącznie na karierze tanecznej i zdobywaniu kolejnych nagród w tej dziedzinie. Z czasem pochłonęło ją aktorstwo, marzyła nawet o studiach w tym kierunku w USA. W 2014 roku zaczęła przygodę z telewizją jako uczestniczka programu "Taniec z gwiazdami", emitowanego przez stację TVN. Obecnie rozpoczyna nowy etap życia zawodowego, wkraczając w świat biznesu, który dopiero poznaje, ale z którym wiąże długoterminowe plany na przyszłość.

- Wydaje mi się, że jest to jedna z ważniejszych części mojego życia, ponieważ to coś po mnie zostawi, pracuję na swoje i pracuję też przez to dla innych ludzi, to nie jest tylko karmienie swojego ego kolejnymi medalami albo tworzenie różnych dzieł, które są, a potem przemijają - mówi tancerka.

Artystka podkreśla, że z każdym kolejnym projektem zawodowym dojrzewa i nabiera nowych umiejętności. Są to nie tylko konkretne kompetencje w zakresie tańca, aktorstwa czy biznesu, lecz także umiejętności związane z jej charakterem. Gwiazda zauważyła, że jej osobowość i poglądy na życie mocno się zmieniły, obecnie zupełnie inaczej patrzy na świat i ludzi.

- Myślę, że jeszcze wiele razy mi się to zmieni, nawet jest to pewne, ale z każdym projektem staję się coraz dojrzalsza emocjonalnie i umysłowo - mówi Agnieszka Kaczorowska.

W lipcu tego roku gwiazda skończyła 25 lat. Mimo młodego wieku może się pochwalić osiemnastoletnim doświadczeniem w tańcu sportowym oraz aktorstwie. Jej zdaniem przyszedł moment, aby podzielić się zdobytą wiedzą z młodszymi pokoleniami. Dlatego zdecydowała się otworzyć szkołę tańca i poprowadzić zajęcia dla dzieci, opracowując przy tym własną metodę nauczania najmłodszych. Jest przekonana, że taniec to niesamowite narzędzie pracy nad sobą, które oprócz czysto technicznych umiejętności pozwala osiągnąć jeszcze inne cele.

- Pewność siebie, fajnych znajomych dookoła, wspólną pasję, umiejętność np. autoprezentacji - to wszystko niesie za sobą taniec, a pod okiem takich specjalistów i trenerów, którzy są jeszcze przeszkoleni i pod to mają być ukierunkowane, tym więcej każdy może z tego wyciągnąć - mówi Agnieszka Kaczorowska.