Agnieszka Cegielska i medycyna ajurwedyjska

Agnieszka Cegielska uczy się tradycyjnej medycyny indyjskiej od zagranicznych lekarzy. Uczestniczy w kursach, które zakończyć zamierza egzaminem. Gwiazda TVN twierdzi, że od dawna interesują ją inne niż europejskie systemy leczenia.

Agnieszka Cegielska twierdzi, że większość zaleceń ajurwedy stosuje w prywatnym życiu /Jarosław Antoniak /MWMedia

Agnieszka Cegielska z wykształcenia jest dziennikarką i ekonomistką, pracuje jako prezenterka telewizyjna, a jej pasją jest zdrowy styl odżywiania. W 2016 roku ukończyła nawet podyplomowe studia z zakresu coachingu zdrowia i zdrowego stylu życia z poszerzoną wiedzą o żywieniu. Obecnie natomiast zgłębia tajniki ajurwedy, czyli tradycyjnej medycyny indyjskiej, której korzenie sięgają VII w. p.n.e. - Lubię zgłębiać takie dziedziny z różnych stron świata, spoglądać i coś zabrać na grunt środkowoeuropejski - mówi Agnieszka Cegielska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.



Istotą medycyny ajurwedyjskiej jest traktowanie ludzkiego organizmu jako całości, a nie zajmowanie się poszczególnymi organami. Jej celem jest natomiast profilaktyka zdrowotna, choć medycyna ta zajmuje się również leczeniem chorób, jeśli już do nich dochodzi. Agnieszka Cegielska twierdzi, że większość zaleceń ajurwedy stosuje w prywatnym życiu. - To jest kwestia tego, żeby wybrać, co jest zgodne z konstytucją naszego organizmu, żeby poznać właśnie, jakim my jesteśmy typem, i wybrać coś, żeby się sprawdzało każdego dnia. I te dni, żeby w naszym życiu były po prostu lepsze i zdrowsze - tłumaczy prezenterka.

Reklama

Reklama

Gwiazda TVN zamierza uzyskać tytuł konsultanta medycyny ajurwedyjskiej. Naukę tę poznaje od praktykujących ją lekarzy, którzy przyjeżdżają z Indii, by szkolić polskich adeptów ajurwedy. - To są specjalne kursy, potem jest egzamin i certyfikat - opowiada Cegielska.