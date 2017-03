Agata Załęcka: Anna Lewandowska dba o męża

Po spotkaniu z Robertem Lewandowskim Agata Załęcka została fanką futbolu. Gwiazda serialu "Na sygnale" jest też zachwyconą żoną piłkarza. Twierdzi, że Anna Lewandowska jest cudowną, ambitną i pewną siebie kobietą, która wspaniale dba o swego męża i jego kolegów z reprezentacji Polski.

Agata Załęcka zdradza, że podczas pobytu w Monachium gościła w domu Roberta Lewandowskiego /Andras Szilagyi /MWMedia

Po zakończeniu zdjęć do serialu "Na sygnale" Agata Załęcka wybrała się z przyjaciółmi do Monachium. Na tamtejszym stadionie aktorka oglądała mecz między Bayernem Monachium z Hamburgerem SV w ramach 22. kolejki Bundesligi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 8:0, przy czym trzy gole strzelił dla mistrzów Niemiec Robert Lewandowski. - Robert grał we wspaniały, spektakularny sposób. Nie byłam fanką futbolu, piłki nożnej, ale zaczynam być - mówi Agata Załęcka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Aktorka twierdzi, że Robert Lewandowski bardzo ją zaskoczył. Po meczu zaproponował jej bowiem transport własnym samochodem do hotelu. Gwiazda nie ukrywa, że gestem tym piłkarz zrobił na niej niezwykle miłe wrażenie. - Podpisał autografy z fanami i zaproponował podwózkę, a więc ekstremalnie mili ludzie - przekonuje Załęcka.

Gwiazda serialu "Na sygnale" jest też zachwycona żoną piłkarza. Uważa, że Anna Lewandowska to wspaniała kobieta, pełna energii i pewności siebie, a także niezwykle przedsiębiorcza. Zdaniem aktorki żona Lewandowskiego pod względem charakteru bardzo przypomina ją samą. - To dziewczyna, która bardzo dba o swojego męża, również o chłopaków z reprezentacji, ponieważ układa dla nich dietę - dla wszystkich, nie tylko dla Roberta - przekonuje Załęcka.

Aktorka zdradza, że podczas pobytu w Monachium gościła w domu Roberta Lewandowskiego. Z żoną polskiego piłkarza rozmawiała m.in. o świecie rodzimego show-biznesu.