Agata Konarska: Od Opola do Opola

Współgospodarzem koncertu Premier na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu będzie Agata Konarska. Dla tej prezenterki Opole jest szczególnym miejscem - to właśnie tam, przed 21 laty, poprowadziła swoją pierwszą dużą imprezę.

Jak Agata Konarska spisze sie podczas tegorocznego festiwalu w Opolu? /Mieszko Pietka /AKPA

Agata Konarska związana jest z TVP od 1995 r. Szybko została wrzucona na głęboką wodę. W 1996 r. poprowadziła swój pierwszy festiwal opolski. Miała wtedy straszną tremę. "Największą trudnością okazały się 'przebieranki', dlatego że na tamtym festiwalu jednym z pomysłów było to, że wszystkie prowadzące bardzo często się przebierały. Schodząc w kulisy, musiałam przede wszystkim bardzo szybko się przebrać, sprawdzić, czy wszystko jest ok. I nie do końca miałam czas, by zerknąć na tekst, bo już musiałam z powrotem wychodzić. To mnie bardzo stresowało" - wspomina w rozmowie z PAP Life Konarska.

Egzamin z przebierania się w ekspresowym tempie zdała celująco - dostała od fotoreporterów i dziennikarzy tytuł najlepiej ubranej osoby na festiwalu. Na marginesie, zanim związała się z telewizją, została laureatką konkursu dla modelek "Twarz Roku" organizowanego przez miesięcznik "Twój Styl".

W pierwszych latach kariery telewizyjnej Konarska bardzo pracowała nad dykcją, nad sposobem mówienia. "Ponieważ wychowywałam się za granicą, nie do końca wszystko mi wychodziło. Szczególnie w momentach największego stresu popełniałam błędy" - zdradza Konarska. Ponieważ jej ojciec, Włodzimierz Konarski, był dyplomatą, mieszkała we Francji, Holandii, Szwecji i Austrii. Studiowała w Wiedniu i Paryżu.

16 września Konarska wraz z Rafałem Brzozowskim poprowadzi koncert Premier w ramach 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym konkursie premierowe utwory wykonają: Katarzyna Cerekwicka ("Bez Ciebie"), Zakopower ("Było minęło"), Lanberry ("Most"), Pectus ("Iluzja"), Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz ("Bięgnę"), Krzysztof Kiljański ("W drodze"), Formacja Nieżywych Schabuff ("Poranki"), Patrycja Zarychta ("Uwolnij mnie"), Navi ("Teraz wiem"), Szymon Wydra i Carpe Diem ("Płyń"), Omen ("Wiem tylko ty"), Marek Kościkiewicz i De Mono ("Ty jesteś jutrem") oraz Izabela Trojanowska ("Skos"). W koncercie Premier gościnnie wystąpią również zespoły Feel, Kombi oraz Stan Borys.

Konarską zobaczymy w jeszcze jednej roli - poprowadzi studio festiwalowe wspólnie z Rafałem Patyrą.