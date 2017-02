"24: Dziedzictwo" od 7 lutego w telewizji Fox

Na 7 lutego zaplanowano telewizyjną premierę serialu "24: Dziedzictwo". Produkcja została zrealizowana w konwencji, która przyniosła rekordową popularność pierwszej części "24 godzin" - jego akcja rozgrywa się w czasie rzeczywistym.

7 lutego widzowie zobaczą dwa premierowe odcinki "24: Dziedzictwo" /FOX /materiały prasowe

6 miesięcy przed wydarzeniami przedstawionymi w "24: Dziedzictwo" elitarna jednostka amerykańskich Rangersów pod dowództwem sierżanta Erica Cartera (Corey Hawkins) zabija w Jemenie przywódcę grupy terrorystycznej, szejka Ibrahima Bin-Khalida. Niedługo potem jego zwolennicy wydają wyrok śmierci na Cartera, jego żołnierzy i członków ich rodzin. Aby uchronić ich przed zagrożeniem, rząd włącza wszystkie osoby, które są potencjalnym celem terrorystów, do federalnego programu ochrony świadków. Nieudany zamach na życie Cartera uświadamia mu jednak, że życie żołnierzy w dalszym ciągu jest w niebezpieczeństwie. Aby udaremnić kolejne ataki, Carter prosi o pomoc Rebeccę Ingram (Miranda Otto), która była odpowiedzialna za zneutralizowanie Bin-Khalida.



Inteligentna i ambitna oficer wywiadu zrezygnowała z posady szefowej jednostki antyterrorystycznej, by wspierać swojego męża - senatora Johna Donovana (laureat Emmy i Złotego Globu Jimmy Smith) - w wyścigu o prezydencki fotel. Dzięki dziesiątkom nieprzespanych nocy i poświęceniu życia prywatnego w imię kariery, zaszła bardzo daleko. Biały Dom wydaje się być w zasięgu ich ręki, ale czy Rebecca odnajdzie się w roli przyszłej Pierwszej Damy?



W obliczu dramatycznego rozwoju wydarzeń Carter i Ingram będą wspólnie rozpracowywać rozbudowaną siatkę terrorystów. W starciu ze zwolennikami Bin Khalida, muszą rozliczyć się ze swoją przeszłością, skonfrontować się z członkami swoich rodzin i z samymi sobą, nie wiedząc do końca, komu mogą ufać.

Wideo 24: Dziedzictwo - oglądaj premierę sezonu | FOX Polska

Pomysłodawcami, producentami oraz autorami scenariusza serialu 24: Dziedzictwo są Manny Coto i Evan Katz ("24 godziny", "24: Jeszcze jeden dzień"). Producentami wykonawczymi serialu są m.in. laureaci nagród Akademii Filmowej i Emmy - Brian Grazer ("Piękny umysł", "24 godziny") oraz Howard Gordon ("Homeland", "24: Jeszcze jeden dzień"). Funkcję producenta "24: Dziedzictwo" pełni gwiazda pierwszej serii, Keifer Sutherland.



Pierwsze 2 odcinki serialu "24: Dziedzictwo" już we wtorek 7 lutego o godz. 21:00 w Fox.