21. sezon serialu "Klan"

Właśnie ruszyła emisja 21. sezonu serialu "Klan". Co wydarzy się w kolejnych odcinkach sagi rodu Lubiczów? Paweł będzie musiał porzucić zawód chirurga, Jacek zostanie samotnym ojcem, a Monika pożałuje, że poślubiła Feliksa.

W nowym sezonie "Klanu" Jacek (Tomasz Bednarek) zostanie samotnym ojcem /Agencja W. Impact

W tym roku "Klan" obchodzi swoje 20-lecie. 16 czerwca 1997 roku telewizyjna Jedynka pokazała pierwszy odcinek serialu. Początkowo planowano tylko 120 epizodów. Tymczasem 28 sierpnia, w dniu premiery 21. sezonu sagi rodu Lubiczów, wyemitowano odcinek 3147.



Pomimo upływu lat, "Klan" wciąż utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych telenoweli. Według ostatnich badań średnia widownia odcinków "Klanu" pokazanych w okresie od 29 sierpnia 2016 roku do 9 czerwca 2017 roku wyniosła 1,81 mln osób. TVP1 w czasie emisji produkcji w zeszłym sezonie była liderem rynku telewizyjnego.

Twórcy "Klanu" zdradzają niektóre wątki nowego sezonu Paweł (Tomasz Stockinger) przeżyje prawdziwy dramat, bo okaże się, że z powodu choroby nie może już operować i musi zmienić zawód. Agata (Maria Niklińska) urodzi upragnioną córeczkę i umrze, a jej mąż Jacek (Tomasz Bednarek) zostanie samotnym ojcem. Czarne chmury pojawią się nad małżeństwem Bożenki (Agnieszka Kaczorowska) i Miłosza (Konrad Darocha). Monika (Izabela Trojanowska) szybko pożałuje, że poślubiła Feliksa (Jan Piechociński). Zostanie skradziona kolekcja monet numizmatycznych wielkiej wartości doktora Koziełły (Andrzej Strzelecki).

"Jeśli chodzi o aktorów, do serialu powrócą Roman Frankl i Edyta Herbuś" - wyjawia w rozmowie z PAP Life druga reżyser "Klanu" Marta Karwowska.

"Serial realizują jednocześnie dwie ekipy. Zdjęcia trwają od poniedziałku do piątku. Robimy odcinek dziennie" - opowiada Karwowska, która pracuje przy "Klanie" od 1998 roku. Zdradza, że willa rodu Lubiczów znajduje się tak naprawdę w Podkowie Leśnej pod Warszawą, a nie na Sadybie. Biały dworek w otoczeniu drzew to willa Renata wybudowana w 1934 r. Dużo zdjęć kręconych jest w samej Warszawie, m.in. na terenie Telewizji Polskiej.

W czym leży sekret sukcesu tej produkcji? Zdaniem Karwowskiej jedną z kluczowych kwestii jest to, że dzień emisji odcinka pokrywa się z dniem, w którym się on rozgrywa. To znaczy, że na przykład kiedy Polacy obchodzą wigilię, Lubiczowie również celebrują to święto. To bardzo wiąże widzów z serialem.