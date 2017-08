19 sierpnia Koncert Polskiej Piosenki w Kielcach. Imprezę pokaże TVP

19 sierpnia w Kielcach odbędzie Koncert Polskiej Piosenki "Gwiazdy Letniego Nieba", którego producentem artystycznym jest Telewizja Polska. W amfiteatrze "Kadzielnia" wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Urszula, Lombard i Katarzyna Cerekwicka.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski (P) podczas konferencji prasowej dotyczącej Koncertu Polskiej Piosenki /Piotr Polak / PAP

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski na środowej konferencji prasowej podkreślił, że koncert "Gwiazdy Letniego Nieba" to pierwszy etap szerszej współpracy między Telewizją Polską a stolicą regionu świętokrzyskiego.



- Ta impreza będzie dla nas testem przed tym, co wydarzy się w przyszłym roku. Przygotowujemy się bowiem do organizacji festiwalu. Zaznaczam, że nie będzie on konkurencją dla Opola, bo będzie miał zupełnie inny charakter - powiedział Lubawski.

Dyrektor TVP3 Kielce Przemysław Predygier dodał, że koncert to efekt spotkania i rozmów, jakie 30 maja tego roku przeprowadzili w Kielcach prezes TVP Jacek Kurski i Wojciech Lubawski. - Prezes Kurski był wówczas pod ogromnym wrażeniem kieleckiego amfiteatru. Podobnie jak prezydent Kielc jestem przekonany, że to dopiero początek naszej wieloletniej współpracy - zapewnił Predygier.

Na scenie kieleckiego amfiteatru wystąpią m.in. zespół Lombard oraz Natalia Kukulska, Urszula i Katarzyna Cerekwicka. Z-ca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Karol Gadowski podkreślił, że to Telewizja Polska odpowiada za "zapewnienie atrakcyjnych dla widzów artystów i zawarcie z nimi umów".

- TVP jako producent artystyczny zapewnia przygotowanie pod względem producenckim tego koncertu, scenografię, oświetlenie i udźwiękowienie. Miasto natomiast udostępnia amfiteatr i zapewnienie wszystkie warunki niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznej imprezy masowej - stwierdził Gadowski.

Koncert "Gwiazdy Letniego Nieba" rozpocznie się w amfiteatrze "Kadzielnia" 19 sierpnia o godz. 20 i potrwa dwie godziny. Reżyserem koncertu, który będzie bezpośrednio transmitowany przez TVP, jest Bolesław Pawica. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Rozpoczęła się już dystrybucja wejściówek. Można je otrzymać m.in. w kieleckim Urzędzie Miasta i siedzibie TVP3 Kielce.