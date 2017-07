10-letnia debiutantka w "Pensjonacie nad rozlewiskiem"

- Dołączyła do nas przeurocza, młoda gwiazda lat 10 - Milena Walenta - producentka Katarzyna Kalicińska przyznała w rozmowie z PAP Life . Po czterech latach przerwy ekipa filmowców realizuje na Mazurach zdjęcia do nowej części serialu TVP "Pensjonat nad rozlewiskiem".

MIlena Walenta (2P) na planie "Pensjonatu nad rozlewiskiem" /AKPA

"Mały, piegowaty rudzielec, który zawładnął sercami wszystkich" - tak o Walencie mówi Kalicieńska. - Takie talenty zdarzają się rzadko. Nie dość, że świetnie gra, to w dodatku śpiewa - opisuje producentka.



Jak dodaje Kalicińska, podczas nagrywania scen na planie nie obyło się bez płaczu. - Oj, będzie wyciskanie łez. To bardzo dobry wątek i świetna dziewczynka - ocenia.



Obok aktorów znanych z poprzednich serii zobaczymy też nowe twarze, m.in. Mikołaja Krawczyka. - To fantastyczny aktor. Doskonale gra. Świetnie się wtopił w ekipę, która jest już zżyta - zdradza Kalicińska. Mikołaj Krawczyk wcieli się w rolę Adama, tajemniczego gościa pensjonatu, który namiesza w losach bohaterów sagi.

- Dziewczyny nam pięknie dojrzały. Jest to bardzo atrakcyjna wizualnie obsada. To pięknie dziewczyny, w pięknych okolicznościach przyrody. Bo i Asia Brodzik, i Olga Frycz, Ania Czartoryska, Laura Breszka, Sylwia Juszczak, Julka Pogrebińska - dołączyła też do naszej obsady, Asia Drozda. Mamy również fantastycznych aktorów: Antka Królikowskiego, Jurka Schejbala, Piotra Grabowskiego, Mateusza Janickiego. Jest bardzo ciekawie. Bardzo dużo się dzieje w tym sezonie - podkreśla producentka.



Zdaniem Kalicińskiej w nowym sezonie "będzie i wzruszająco, i zabawnie, ale też groźnie, bo mamy wątek kryminalny, a i adwokat wkroczy do akcji".

Premierowy odcinek szóstego sezonu sagi widzowie TVP zobaczą 3 grudnia.