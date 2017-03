"Piękna i Bestia" [recenzja]: Jak w bajce

Powiedzieć, że oryginalna "Piękna i Bestia" jest animacją kultową, to mało. Dla wielu to najlepsza produkcja Disneya w historii i zarazem jeden z najdoskonalszych musicali, jaki kiedykolwiek wydało na świat Hollywood. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że remake w reżyserii Billa Condona miał wysoko postawioną poprzeczkę. Większym jest to, że mimo kilku potknięć, udało mu się do tej poprzeczki dosięgnąć. Aktorska "Piękna i Bestia" to dzieło niemal na miarę oryginału.

Fabuła nowego filmu twórcy "Dreamgirls" nie jest odkrywcza. W małej wiosce na skraju wielkiego lasu żyje sobie piękna dziewczyna - Bella (Emma Watson). Po zaginięciu ojca (Kevin Kline), Bella wyrusza, by odnaleźć opiekuna i wpada na trop zapomnianego zamczyska. Wkrótce odkrywa, że wbrew pozorom ruiny nie są opuszczone. Zamieszkuje je gromada gadających mebli i przerażająca Bestia (Dan Stevens). Bella by ratować ojca, godzi się zostać więźniem potwora, lecz, zupełnie niespodziewanie, między nią, a monstrum rodzi się coś zbliżonego do symptomów syndromu sztokholmskiego.

Wszystko dzieje się oczywiście dawno, dawno temu, w baśniowej scenerii, jest przepełnione kolorami i w gruncie rzeczy, mimo paru scen grozy, zupełnie nieszkodliwe dla najmłodszych widzów. "Piękna i Bestia" to bardzo wierna reinterpretacja disneyowskiej bajki, której w duchu znacznie bliżej do przyjaznego dzieciom "Kopciuszka" Kennetha Branagha, niż do mrocznej "Królewny Śnieżki i Łowcy" Ruperta Sandersa. Często można odnieść wrażenie, że oglądamy po prostu rozszerzoną, nieco odświeżoną wersję animacji z 1991 roku, a ci, którzy znają na pamięć dialogi oryginału, oglądając film Condona niejeden raz poczują deja vu.

Podejście reżysera i scenarzystów (Stephen Chbosky, Evan Spiliotopoulos) wydaje się proste: po co majstrować przy czymś, co raz się sprawdziło i ryzykować, że przypadkiem się to zepsuje? Dlatego oczekując od "Pięknej i Bestii" rewolucyjnego charakteru, można się srogo rozczarować. Nawet szeroko dyskutowana zmiana orientacji seksualnej jednego z bohaterów czy uczynienie z Belli bardziej pewnej siebie i niezależnej kobiety nie jest tak naprawdę żadnym znaczącym wkładem, rdzeń historii zostaje bowiem identyczny.

W postawie Condona jest oczywiście dużo asekuracji, jednak efekt końcowy należy uznać za satysfakcjonujący. Historia miłości Belli i Bestii jest tutaj równie pociągająca, jak zawsze i mknie do przodu z dynamiką śnieżnej kuli. Ekran mieni się od barw, zachwycają dopieszczone zdjęcia, kostiumy, efekty specjalne i scenografie, a w popisowych momentach z obrazu płynie więcej magii, niż jakikolwiek realista byłby w stanie zdzierżyć. Dzięki temu wrażenie, że oglądamy jedynie kopię słynnej animacji, znika po kilku chwilach i film znajduje swój własny rytm.

Duży wpływ na to mają zarówno umiejętności inscenizacyjne Condona, jak i fenomenalna muzyka, którą w większości znamy z oryginału. Numery wokalno-taneczne mają w sobie mnóstwo energii, są dopracowane do perfekcji i zrealizowane z prawdziwym zacięciem. Świetnym przykładem jest wykonanie słynnego "Be Our Guest", którego choreografii pozazdrościłby twórcom sam Busby Berkeley. Do tego plejada uznanych aktorów gra i śpiewa na wysokim poziomie, z Emmą Watson na czele (choć akurat ją w walce z wysokimi partiami wokalnymi wyraźnie wspiera Auto-Tune, a jej rola sprowadza się do rzucania uśmiechów na lewo i prawo). Rezultat - potężna dawka dokładnie takiej rozrywki, jakiej nauczyliśmy się od Disneya oczekiwać.

Nawet biorąc pod uwagę drobne bolączki filmu, czyli rażąco komputerową postać Bestii (największa wizualna wpadka produkcji), kilka logicznych dziur i teatralnych dialogów oraz brak zauważalnej chemii między tytułowymi bohaterami, seansowi towarzyszy sporo czystej frajdy. To, zgodnie z zapowiedziami twórców, "baśń starsza, niż czas", opowiedziana po raz kolejny w bezpiecznej, doskonale znanej nam wersji. Ale mało kto nie lubi takich powrotów do przeszłości. "Piękna i Bestia" jako sentymentalna laurka spełnia swoją rolę koncertowo.

Ocena: 7/10

"Piękna i Bestia", reż. Bill Condon, USA 2017, dystrybutor: Disney, premiera kinowa: 17 marca 2017 roku.