"Ucho Prezesa": Zwiastun 13. odcinka

Niespodziewany gość, zaskakująca propozycja, niepewna przyszłość... To wszystko w zwiastunie najnowszego 13. odcinka serialu "Ucho Prezesa".



W gabinecie pojawia się z pewną propozycją bohater wzorowany na przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, polityku Grzegorzu Schetynie. W tej roli znany aktor Tomasz Sapryk. Co ma do powiedzenia Prezesowi? Zobaczcie!