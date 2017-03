"Ucho Prezesa": Zwiastun 10. odcinka

W zwiastunie 10. odcinka "Ucha Prezesa" pojawia się nowy bohater, wzorowany na ministrze ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w rządzie Beaty Szydło. Tym razem chodzi o wycinanie drzew... Co na to Prezes?



"Ucho Prezesa" to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju.