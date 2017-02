"Ucho Prezesa": Jest zwiastun drugiego sezonu! Odcinki płatne?

Zapowiedź nowych odcinków serialu Roberta Górskiego "Ucha Prezesa" pojawiła się w środę, 15 lutego. Cały piąty odcinek będzie można obejrzeć na YouTube jednak dopiero w poniedziałek, 20 lutego. Co się stało?

Zapowiedź drugiego sezonu "Ucha Prezesa" /YouTube

"Ucho Prezesa" to internetowy serial satyryczny Kabaretu Moralnego Niepokoju, którego bohaterem jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS. Bohaterami pierwszych odcinków były osoby wzorowane m.in. na prezydencie Andrzeju Dudzie, Antonim Macierewiczu, Jacku Kurskim, Mariuszu Błaszczaku, Bartłomieju Misiewiczu i Mateuszu Morawieckim.

Reklama

Od teraz przed premierą na YouTube odcinki "Ucha Prezesa" będą dostępne wcześniej wyłącznie na płatnej platformie ShowMax. Tam też 15 lutego pojawi się piąty odcinek serii. Użytkownicy YouTube będą mogli zobaczyć go dopiero w poniedziałek, 20 lutego.



W zwiastunie nowych odcinków pojawią się nowi bohaterowie, między innymi Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która dziękuje Prezesowi za załatwienie podpisu pod reformą edukacji oraz Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który prosi Prezesa o zwolnienie go z tej funkcji.



Cztery pierwsze odcinki "Ucha Prezesa", za który odpowiedzialny jest lider Kabaretu Moralnego Niepokoju, biły w sieci rekordy wyświetleń. Pierwszy z nich ma obecnie blisko 7 milionów wyświetleń, drugi - prawie 6, a trzeci i czwarty - kolejno 6,3 i 5 milionów. Ostatni z nich ukazał się 22 stycznia, a niedługo później w mediach pojawiły się informacje, jakoby kolejny sezon miał być płatny. Okazuje się, że doniesienia te były prawdziwe.



Jak zapewniają twórcy serialu, nowe odcinki "Ucha Prezesa" nadal będą dostępne bezpłatnie na YouTube, ale z poślizgiem. Wcześniej produkcja pojawiać się będzie na płatnej platformie ShowMax, która właśnie wchodzi do Polski.



ShowMax to serwis typu SVoD - z płatnymi treściami - należący do międzynarodowego koncernu mediowego Naspers. Polska wersja platformy startuje 15 lutego. ShowMax działa na zasadach podobnych do Netflixa, a wchodząc na lokalne rynki stara się wzbogacić ofertę także o tamtejsze produkcje.



Wideo "Ucho Prezesa": Zwiastun odcinków 5-7