"Ucho Prezesa": Co z tą edukacją? Nocne wizyty w gabinecie

W szóstym odcinku "Ucha Prezesa" w gabinecie tytułowego bohatera pojawia się pewna "nieprzyjemna" pani minister. Pani Basia zastanawia się nawet, co by tu zrobić, żeby jej nie wpuścić.

Screen z szóstego odcinka serialu "Ucho Prezesa" /YouTube

"Późny wieczór, ale w gabinecie praca wre. Prezes przyjmuje kolejnego ministra, wprowadzającego dobrą zmianę, Mariusz walczy z wypaczeniami, a pani Basia broni dobra dzieci" - tak opisują twórcy "Ucha Prezesa" szósty odcinek serialu.



Bohaterką, która późnym wieczorem pojawia się w gabinecie Prezesa, jest pani minister, której postać wzorowana jest na Annie Zalewskiej, odpowiedzialnej za reformę edukacji w gabinecie premier Beaty Szydło. Twórcy nie oszczędzają minister Zalewskiej. W ich oczach pani minister jest osobą antypatyczną, podlizującą się, niekompetentną i po prostu... nieprzyjemną.



"Przyszła tu taka jedna, nieprzyjemna jest... Panie Prezesie, późno już, nie każdemu trzeba robić dobrze. Może ja ją wywalę? Po cichu mogę ją ze schodów zepchnąć" - mówi wyraźnie rozdrażniona pani Basia.



Ostatecznie jednak Prezes przyjmuje panią minister, która dziękuje Prezesowi za załatwienie u prezydenta podpisu pod reformą edukacji. Prezes przy okazji wspomina swoje lata szkolne, a na sugestię pani minister, że dużo pamięta z dzieciństwa, odpowiada: "Od dziecka jestem pamiętliwy".



Pani minister sprawia wrażenie zagubionej, kiedy trudno jej odpowiedzieć na niektóre pytania Prezesa. "Chodziło o to, żeby gimnazja zlikwidować, a co do reszty, to jak nie wiem" - mówi wyraźnie speszona.

W szóstym odcinku "Ucha Prezesa" ponownie pojawia się pan Andrzej, mylony przez panią Basię, która mówi do niego panie Adamie. I znowu pan prezydent, pomimo przyniesienia prezentów dla Prezesa i jego kota, nie zostaje wpuszczony do gabinetu.

W odcinku pojawia się również córka pani Basi - szóstoklasistka, "ofiara reformy edukacji".



"Ucho Prezesa" to internetowy serial satyryczny Kabaretu Moralnego Niepokoju, którego bohaterem jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS. Bohaterami pierwszych odcinków były osoby wzorowane m.in. na prezydencie Andrzeju Dudzie, Antonim Macierewiczu, Jacku Kurskim, Mariuszu Błaszczaku, Bartłomieju Misiewiczu i Mateuszu Morawieckim.

Nowe odcinki "Ucha Prezesa" (począwszy od piątego) pojawiają w każdą środę na płatnej platformie ShowMax, która niedawno weszła na polski rynek. Odcinki nadal dostępne są bezpłatnie na YouTube, ale z poślizgiem (w poniedziałki).