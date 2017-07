"Ucho Prezesa": "Adrian" gratuluje Andrzejowi

"Adrian" pogratulował Andrzejowi Dudzie. Aktor znany z "Ucha Prezesa" nagrał krótki filmik dla prezydenta Polski.

Paweł Koślik pokazał Andrzejowi Dudzie "okejkę" /Marek Ulatowski /MWMedia

W serialu "Ucho Prezesa" w rolę prezydenta Andrzeja wciela się Paweł Koślik. Jego bohater to niezbyt stanowczy polityk, który nie potrafi dostać się do gabinetu tytułowego bohatera. Na dodatek sekretarka wciąż przekręca jego imię, nazywając go najczęściej Adrianem.

Ten pseudonim bardzo szybko przylgnął do prezydenta Andrzeja Dudy - używali jej przede wszystkim przeciwnicy PiS, także na demonstracjach w obronie sądów.

Po ogłoszeniu przez prezydenta RP weto wobec ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS, Paweł Koślik nagrał specjalny film dla Andrzeja Dudy zatytułowany "2 razy weto".

Przypomnijmy, że przed wakacjami zakończył się drugi sezon "Ucha Prezesa". Dwa ostatnie odcinki można było obejrzeć wyłącznie na płatnej platformie Showmax, co też nie spodobało się fanom serialu.W rozmowie z RMF FM Mikołaj Cieślak, członek Kabaretu Moralnego Niepokoju i odtwórca roli Mariusza w "Uchu Prezesa", zapowiedział, że twórcy wrócą jesienią z nowym sezonem.

"Ucho Prezesa" to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Głównym bohaterem internetowego serialu satyrycznego jest Jarosław Kaczyński i pozostali czołowi politycy PiS. W serialu - poza prezesem i prezydentem - zostały sportretowane takie osoby, jak Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Szyszko, Bartłomiej Misiewicz, Anna Zalewska i Beata Szydło.