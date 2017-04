Jak Izabela Dąbrowska została panią Basią z "Ucha Prezesa"?

Nikt, nawet sam Robert Górski, nie przewidział takiego sukcesu "Ucha Prezesa". Dzięki serialowi większą popularność zdobyła też Izabela Dąbrowska, wcielająca się w panią Basię. Jak to się stało, że Górski zaproponował jej rolę?

Izabela Dąbrowska w programie TVN Style "Magiel towarzyski" /TVN

Izabela Dąbrowska to aktorka filmowa i dubbingowa oraz artystka kabaretowa. Współpracuje z warszawskim Laboratorium Dramatu i Teatrem Montownia, jest członkiem Kabaretu na Koniec Świata. W serialu politycznym "Ucho Prezesa" wciela się w postać pani Basi, sekretarki Prezesa.

Izabela Dąbrowska była gościem siódmego odcinka programu Karoliny Korwin-Piotrowskiej "Magiel towarzyski" w TVN Style i opowiedziała, jak została panią Basią.

"Robert Górski wysłał mi sms, ponieważ jest bardzo delikatnym, nieśmiałym i wycofanym człowiekiem. Zapytał, czy zechciałabym przeczytać to, co akurat teraz pisze. Dodał, że byłby szczęśliwy, gdybym podjęła współpracę" - wyznała w programie aktorka.

"Przeczytałam i pomyślałam, że to jest super. Ale że będzie takie wow, to nikt nie oczekiwał" - dodała.

Izabela Dąbrowska stwierdziła, że dzięki roli pani Basi zebrała sporo komentarzy w internecie. "Są to generalnie komentarze pozytywne, może poza tymi od osób, które znają pierwowzór i mówią, że to absolutnie nie ta osoba. Ale umówmy się, to nie jest przecież galeria sobowtórów. To jest pewien zbiór cech, wykorzystywanych po to, żeby rozluźnić ten gorset".

"Ucho Prezesa" to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Głównym bohaterem internetowego serialu satyrycznego jest Jarosław Kaczyński i rządząca partia PiS.

Bohaterami odcinków są osoby wzorowane na różnych znanych politykach. W serialu zostały pokazane takie osoby, jak prezydent Andrzej Duda, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Jan Szyszko, Bartłomiej Misiewicz, Anna Zalewska, Beata Szydło.

