Telekamery 2017: Ostatni dzień głosowania!

Czwartek, 12 stycznia, to ostatni dzień głosowania w 20. jubileuszowej edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Kto tym razem otrzyma prestiżową statuetkę? Nazwiska laureatów plebiscytu poznamy 30 stycznia 2017 roku.

To już 20. edycja plebiscytu INTERIA.PL

Plebiscyt Telekamery Tele Tygodnia, w którym wybierane są ulubione gwiazdy, seriale, programy i stacje, organizowany jest już od 20 lat przez redakcję najpoczytniejszego magazynu telewizyjnego w Polsce.

Zapraszamy na stronę www.telekamery.pl



Zasady głosowania SMS

Swoich ulubieńców można wybierać spośród kandydatów nominowanych przez redakcję "Tele Tygodnia" w 11 kategoriach. W tej edycji głosujemy do 12 stycznia 2017 roku, wysyłając SMS-y pod numer 7265 wpisując w treści kod zamieszczony przy nominacji, np. TK.A1. Jeden SMS może zawierać głos oddany tylko na jedną nominację w jednej kategorii. Z jednego numeru można wysłać TYLKO 11 SMS-ów (po jednym w każdej z kategorii). Koszt jednego SMS-a to 2,46 (z VAT).

Nagrody

Na uczestników plebiscytu czekają atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w losowaniu, należy zagłosować wysyłając SMS przynajmniej w jednej kategorii na jedną nominację. Nagrodą główną w tej edycji Telekamer jest nowy Fiat Tipo o wartości 52 100 zł brutto.



Lista nominowanych:

Aktorka

Małgorzata Buczkowska TK.A1

Dorota Kolak TK.A2

Małgorzata Kożuchowska TK.A3

Barbara Kurdej-Szatan TK.A4

Anita Sokołowska TK.A5



Aktor

Bartek Kasprzykowski TK.B1

Krzysztof Pieczyński TK.B2

Wojciech Zieliński TK.B3

Cezary Żak TK.B4

Michał Żebrowski TK.B5



Serial

"Druga szansa" TK.C1

"Ojciec Mateusz" TK.C2

"O mnie się nie martw" TK.C3

"Przyjaciółki" TK.C4

"Świat wg Kiepskich" TK.C5

Osobowość telewizyjna

Magda Gessler TK.D1

Krzysztof Ibisz TK.D2

Marta Manowska TK.D3

Tomasz Rożek TK.D4

Martyna Wojciechowska TK.D5

Prezenter informacji

Dorota Gawryluk TK.E1

Jarosław Gugała TK.E2

Danuta Holecka TK.E3

Anita Werner TK.E4

Tomasz Wolny TK.E5



Prezenter pogody

Dorota Gardias TK.F1

Marek Horczyczak TK.F2

Aleksandra Kostka TK.F3

Marzena Słupkowska TK.F4

Paulina Sykut-Jeżyna TK.F5

Komentator sportowy

Mateusz Borek TK.G1

Jerzy Mielewski TK.G2

Rafał Patyra TK.G3

Dariusz Szpakowski TK.G4

Wojciech Zawioła TK.G5



Juror

Baron i Tomson TK.H1

Agustin Egurrola TK.H2

Edyta Górniak TK.H3

Ewa Wachowicz TK.H4

Małgorzata Walewska TK.H5

Program rozrywkowy

"Azja Express" TK.K1

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" TK.K2

"Rolnik szuka żony" TK.K3

"The Voice of Poland" TK.K4

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" TK.K5



Serial fabularno-dokumentalny

"Gliniarze" TK.L1

"Młodzi lekarze" TK.L2

"Na sygnale" TK.L3

"Policjantki i policjanci" TK.L4

"Szkoła" TK.L5



Nadzieja telewizji

Marcin Korcz TK.M1

Antoni Królikowski TK.M2

Maciej Musiałowski TK.M3

Marcelina Zawadzka TK.M4

Adam Zdrójkowski TK.M5

Złota Telekamera powędruje w tym roku do twórców serialu TVP "Ranczo". Opowieść o losach mieszkańców Wilkowyj to piąty po "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Czasie honoru" i "Barwach szczęścia" serial, który otrzyma Złotą Telekamerę. Przypomnijmy, że "Ranczo" otrzymało Telekamery w 2009, 2015 i 2016 roku. Zgodnie z zasadami plebiscytu, po zdobyciu trzech Telekamer laureat otrzymuje w kolejnym roku Złotą Telekamerę.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie Telekamer Tele Tygodnia 2017 odbędzie się 30 stycznia 2017 roku. Regulamin głosowania na stronie www.telekamery.pl oraz w siedzibie Organizatora. Zapraszamy do udziału w plebiscycie!