Telekamery 2017: Dariusz Szpakowski komentatorem sportowym roku

- Satysfakcja jest ogromna. Odbierając tę Telekamerę powiedziałem, że jeszcze jedna i będzie hattrick, chociaż młodzież naciska - wyznał Dariusz Szpakowski, który zwyciężył w kategorii najlepszy komentator sportowy.

Dariusz Szpakowski odebrał Telekamerę 2017 z rąk Przemysława Babiarza /AKPA

Magazyn "Tele Tydzień" już po raz 20. ogłosił wyniki plebiscytu Telekamery "Tele Tygodnia". Uroczysta gala odbyła się 30 stycznia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Reklama

- Telekamera to dla mnie uznanie widzów - ludzi, dla których pracuję. Miniony rok był szczególny. Cieszę się, że mogłem być częstym i tak lubianym gościem w domach polskich kibiców - powiedział Dariusz Szpakowski w rozmowie z Martą Podczarską z Interii.



- Kiedy tak dużo się komentowało w swoim życiu przez 40 lat - najpierw w Polskim Radiu, a potem w telewizji Polskiej - trudno o wskazanie jednego przeżycia, które zapada w pamięć. Jeśli chodzi o przeżycia olimpijskie to dwa - skomentowanie złota naszej czwórki wioślarskiej i drugi mój złoty medal komentatorski, czyli nasza dwójka wioślarska. Poza tym piłka... Mam nadzieję, że nasi awansują do finałów Mistrzostw Świata w Rosji. Mam nadzieję wytrwać do tych mistrzostw w zdrowiu i dobrej kondycji - wyznał Szpakowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Telekamery 2017: Dariusz Szpakowski najlepszym komentatorem sportowym INTERIA.PL

Oto laureaci Telekamer "Tele Tygodnia" 2017 - kliknij tutaj!