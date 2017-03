"Taniec z Gwiazdami": Maserak uwodzi Mariotti

Rafał Maserak i Monika Mariotti już dwukrotnie byli zagrożeni odpadnięciem z "Tańca z Gwiazdami". Aktorka, jak na pół-Włoszkę przystało, nie poddaje się jednak. Włoskim klimatem zaraziła nawet "duchowego Włocha" - Rafała Maseraka. 31 marca para zabierze nas do jednej z kubańskich kafejek Hawany, by zatańczyć cha-chę, a na parkiecie wspomogą ich Jan Kliment, Stefano Terrazzino i Żora Korolyov.

Tak Mariotti i Maserak prezentowali się na jednej z ostatnich prób. Monika i Rafał zatańczą, a jakże, do hitu włoskiego wokalisty Zucchero "Baila Morena" z 2001 roku.