Agnieszka Kaczorowska jako seksowna policjantka

Agnieszka Kaczorowska to nie tylko świetna tancerka, ale również aktorka. Nic więc dziwnego, że nie miała najmniejszego problemu, by na potrzeby "Tańca z Gwiazdami" wcielić się w policjantkę drogówki i w ten sposób wkręcić swojego tanecznego partnera Michała Malinowskiego, zatrzymując go do kontroli. Zobaczcie, jak doszło do ich pierwszego spotkania.

A już 10 marca para zatańczy salsę do przeboju Glorii Estefan "Conga". Będziecie oglądać?