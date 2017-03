Dominika Gwit i Żora Koroliow: Co ich paraliżuje?

Dominika Gwit i Żora Koroliow to jedna z par, uczestniczących w najnowszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". - Bolą mnie mięśnie stóp, o których istnieniu nie wiedziałam - mówi Dominika. I dodaje: - Żorę bolą mięśnie policzków, bo ciągle się śmiejemy.