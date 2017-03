Michał Malinowski: Albo się zakocham albo polegnę

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Michał Malinowski - aktor znany m.in. z serialu "Na Wspólnej" i Agnieszka Kaczorowska to jedna z par najnowszej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jak im się razem tańczy, co ich nakręca, a co szokuje i co zrobią, gdy wygrają? Zobaczcie.