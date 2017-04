"Taniec z Gwiazdami": Zatańczą dla najbliższych

W najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabraknie wzruszeń, emocji i łez. Gwiazdy i ich taneczni partnerzy zatańczą dla najbliższych. Komu zadedykują swoje tańce?

Natalia Szroeder zatańczy taniec współczesny do piosenki "Fix You". Będzie w ten sposób chciała podziękować rodzicom.

- Rodzice są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nie mam przed nimi żadnych tajemnic. Rozmawiamy przez telefon kilka razy dziennie, konsultuję z nimi każdą sprawę - mówiła w jednym z wywiadów wokalistka.

Marcin Korcz zatańczy walca wiedeńskiego dla swojej babci.

- Taniec zadedykuję Babci Zosi. Za jej radość życia. Za złote serce. Za inspiracje - opowiada aktor.

Dominika Gwit zadedykuje jive’a "Everybody Need Somebody" swojej miłości - chłopakowi Wojtkowi, który co tydzień wspiera ją na widowni show.



Iwona Cichosz zatańczy taniec współczesny, którym będzie chciała podziękować babci i dziadkowi.

- Taniec chciałabym zadedykować babci i dziadkowi, bo to ni większość czasu się mną opiekowali kiedy byłam mała. To dzięki babci jestem tą osobą jaką jestem teraz. To ona gdy byłam dzieckiem wysłała mnie do logopedy, abym nauczyła się mówić - mówi nie kryjąc wzruszenia Iwona Cichosz.

Widzowie będą mieć więc trudną decyzję, kogo po takiej porcji wzruszeń pozostawić, a kogo wyrzucić z programu.