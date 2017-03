"Taniec z Gwiazdami": Słaby start

Zaledwie 2,33 mln widzów oglądało pierwszy odcinek najnowszej edycji "Dancing With the Stars. Tańca z Gwiazdami". To nie najlepsza prognoza dla całej, już siódmej w Polsacie, odsłony show.

Parkietowe wygibasy Agnieszki Kaczorowskiej i Michała Malinowskiego oglądało 2,33 mln osób /Jarosław Antoniak /MWMedia

Kilka miesięcy temu producenci "Tańca z Gwiazdami" mieli powody do zadowolenia. Pierwszy odcinek jesiennej edycji show śledziło 2,67 mln widzów. Program był wówczas jedną z najpopularniejszych pozycji weekendu.

Tym razem "Taniec z Gwiazdami" wystartował bardzo słabo. 2,33 mln widzów to naprawdę kiepski wynik i można podejrzewać, że w dużej mierze przekłada się na niego niska rozpoznawalność "gwiazd", które tańczą w tym sezonie.

"Taniec z Gwiazdami" [odcinek 1] 1 12 Taneczne zmagania w jubileuszowej, 20. edycji „TzG” rozpoczęli Natalia Szroeder i Jan Kliment, którzy zaprezentowali energicznego jive’a. Michał Malitowski pochwalił pracę nóg wokalistki, z kolei Iwona Pavlović była zauroczona „krokiem podstawowym” Szroeder. Czarna Mamba doceniła także profesorski wkład Jana Klimenta. Para otrzymała 31 punktów. Autor zdjęcia: Źródło: MWMedia 12

Spośród weekendowych show najwięcej widzów przyciągnął emitowany na TVN "MasterChef Junior", który w niedzielny wieczór oglądało 2,65 mln osób. 2,23 mln wybrało w sobotę "Kocham Cię, Polsko" na TVP2, a równe 2 mln śledziło po 22:00 na Polsacie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Hitem weekendu była relacja z Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w Lahti. Triumf polskiej drużyny w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki w konkursie drużynowym widziało 5,56 mln osób.

Niezłą oglądalność miał też pierwszy odcinek serialu "Wojenne dziewczyny", który w niedzielny wieczór w TVP1 śledziło 3,08 mln widzów.