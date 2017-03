"Taniec z Gwiazdami": Miss Świata Głuchych 2016 w parze ze Stefano Terrazzino

To pierwszy taki przypadek w historii show. Już jutro na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Iwona Cichosz - Miss Świata Głuchych 2016, oraz Miss Polski Głuchych z 2008 roku.

Iwona Cichosz zatańczy ze Stefano Terrazzino /Krzysztof Opaliński /Polsat

Jej partnerem będzie wspaniały tancerz, uwielbiany przez Polki - Stefano Terrazzino, który do Kryształowej Kuli w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" doprowadził już Anetę Zając i Agnieszkę Sienkiewicz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Taniec z Gwiazdami": Kim jest Iwona Cichosz? Polsat

Czy z Iwoną również osiągnie sukces? Jak będzie wyglądał ich taniec? Udziałem w show Iwona, która na co dzień pracuje jako szef zespołu tłumaczy języka migowego, chce pokazać, że brak słuchu nie musi być przeszkodą w nauce tańca.



W jury podobnie jak w poprzedniej edycji zobaczymy Beatę Tyszkiewicz, Iwonę Pavlović, Michała Malitowskiego i Andrzeja Grabowskiego. Show poprowadzą Paulina Sykut - Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Pierwszy odcinek show wyemitowany zostanie już w piątek, 3 marca, godz. 20.

Wiosenna edycja "TzG" będzie 20. z kolei zrealizowaną w Polsce. Jesienną edycję programu oglądało średnio trzy miliony widzów. Po kilku miesiącach treningów, walki z własnymi słabościami i życiu w blasku fleszy poznamy zwycięzcę i ulubieńca widzów, który w geście triumfu wzniesie Kryształową Kulę i otrzyma 100 tysięcy złotych.