"Taniec z Gwiazdami": Dla kogo zatańczą w ćwierćfinale?

W następnym odcinku uczestnicy programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą dla swoich bliskich. Komu chcieliby zadedykować występ?

Na parkiecie siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami" /AKPA

W programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zostały już tylko cztery pary. W następnym odcinku najlepsza czwórka zadedykuje popisowy "numer" tym, którzy w ich życiu mają szczególne znaczenie.

Dla kogo gwiazdy chciałaby zatańczyć w ćwierćfinale? Ten odcinek widzowie Polsatu obejrzą w najbliższy piątek, 28 kwietnia.



"Chciałabym zatańczyć taniec współczesny do piosenki 'Fix you' Coldplay. Utwór kojarzy mi się z ciepłem rodzinnego domu, który pomaga mi się podnieść, gdy mam słabszy dzień. Zatańczę dla Mamy i Taty" - mówi Natalia Szroeder.

"Rodzice to moje największe autorytety, moi herosi i przyjaciele. Uwrażliwili mnie na świat, ludzi, sztukę. Pokazali, jak być dobrym człowiekiem. Wiem, że są obok nawet, kiedy dzielą nas kilometry. Z tą świadomością czuję się bezpieczna, mogę zdobywać szczyty i osiągać cele. Mój taniec byłby ukłonem w ich stronę i podziękowaniem za miłość i dobroć, którymi obdarzają mnie każdego dnia. Kocham ich najbardziej na świecie i bardzo się ucieszę, jeśli będę mogła pokazać to uczucie na parkiecie" - dodaje wokalistka.

Wdzięczność przebija również przez słowa Marcina Korcza.



"Zatańczyłbym utwór 'Delilah' do walca wiedeńskiego, który zadedykowałbym babci Zosi. Dlaczego właśnie tę piosenkę? Bo gdy tylko jej słucha, na jej twarzy pojawia się tajemniczy uśmiech, a w oczach maluje szczęście, coś więc ta piosenka musi dla niej znaczyć. Tylko co? Babcia jest dla mnie niekończącą się inspiracją. To wspaniały człowiek o złotym sercu. O wszystkim można z nią porozmawiać" - mówi aktor.

Marcin Korcz i Wiktora Omyła: Seksualny taniec

"Jest coś jeszcze. Przy każdej edycji powtarzała mi, że powinienem wziąć udział w 'Tańcu...'. Gdy przyszła propozycja, przyjąłem ją bez wahania, w pamięci mając słowa Babci" - opowiada Korcz.

"Taniec wykonany do piosenki 'Everybody needs somebody' zadedykuję mojemu chłopakowi Wojtkowi" - zdradza Dominika Gwit. "Bardzo bym się cieszyła, gdyby okazało się to możliwe, bo Wojtek wprowadził do mojego życia niezwykle dużo szczęścia i radości" - podkreśla.

"Taniec z Gwiazdami" [odcinek 8]

Iwona Cichosz również nie kryje, komu chciałaby zadedykować kolejny taniec.

"Zatańczymy taniec współczesny dla Babci i Dziadka do przeboju 'True Colors'. Zadedykuję go im, ponieważ zajęli się mną, kiedy rodzice musieli pracować. Babcia dbała o mój rozwój i edukację. To ona przyczyniła się do tego, że jestem kobietą silną i niezależną. Tańcem mogłabym im podziękować" - wyznaje.

